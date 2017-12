Nesten for Falla i norsk-svensk duell

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg har vært sterk hele dagen, og var sikker på å gi Maiken god fight. Jeg er glad for at det gikk veien, sier Nilsson i et intervju vist på TV 2.

Den svenske vinneren så ut til å ha god kontroll på seieren, men slet med balansen da hun skulle svinge inn på oppløpet. Falla grep sjansen og tok innpå hele veien inn mot mål, men kom akkurat for sent.

– Jeg er glad jeg ikke falt der, sier den svenske 24-åringen fra Malung tok en kraftig revansje etter fallet i prologen i Davos i fjor.

Ingvild Flugstad Østberg var nummer to i prologen, men slet med å markere seg i finalen og endte på en femteplass. Thea Krokan Murud ble slått ut i semifinalen, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Heidi Weng og Mari Eide røk ut kvartfinalen.