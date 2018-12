– Jeg får vondt av å tenke på det. Jeg vet ikke om jeg klarer å se (Ungarn-)kampen nå. Da setter jeg meg heller på rommet, sier Herrem til NRK.

Herrem smiler nervøst og er usikker på om hun faktisk klarer å la være å se den avgjørende kampen. Norges EM-skjebne ligger nemlig langt på vei i andres hender.

– Satt oss her selv

Kort fortalt må Ungarn slå Romania. De tre mulige veiene til en semifinale ser slik ut:

At Nederland ikke taper for Tyskland (21.00), og Romania taper for Ungarn med minst fire mål.

At Nederland ikke taper for Tyskland, og Romania taper for Ungarn med tre mål forutsatt at Romania ikke scorer 31 mål eller mer.

At Tyskland slår Nederland, og Romania taper for Ungarn.

Det sendes med andre ord noen varme tanker fra pressesonen til de ungarske spillerne som nå er ute på parketten.

– Det blir helt forferdelig. Jeg gruer meg og gleder meg. Vi har satt oss i denne posisjonen selv, så da får vi sitte på pinebenken nå, sier Stine Bredal Oftedal til NRK.

Samtidig er kapteinen lettet over at Norge nå uansett får spille om 5.-plassen, som er viktig med tanke på seeding og mulig OL-spill om to år.

Kjørte fra Spania

Bare 17 timer etter at de reiste fra hallen i Nancy etter storseieren over Nederland, var Norge tilbake på banen i den siste og avgjørende kampen mot Spania i mellomrunden.

Etter en jevn 1.-omgang skrudde Norge opp dampen og seilte ifra spanjolene.

Ettmålsledelsen ble brått til åtte, og håndballjentene var såpass lekne at landslagssjef Thorir Hergeirsson slo ned på «arrogant spill» i timeouten ti minutter før slutt.

For selv om spanjolene ikke kunne gå videre i mesterskapet, var de påskrudd fra start. Lagene fulgte hverandre tett, og Norge fikk ikke forsvaret til å sitte. Hele 17 mål ble sluppet inn i første omgang, og de norske jentene ledet med kun ett til pause.

Silje Solberg (én redning på elleve skudd) og Katrine Lunde (to på ti) hadde en uvanlig tam halvtime.

Så kom klasseforskjellen til syne.

Lunde løftet keeperspillet radikalt, mens Stine Bredal Oftedal spilte en ny solid god kamp. Høyrekantene Malin Aune og Marit Røsberg Jacobsen viste også form og scoret henholdsvis fire og fem mål.

Blir Norge nummer tre i gruppa, skal de spille om femteplassen på fredag.

Seieren over Spania gjør at Norge så godt som er sikret den kampen. 5.-plassen er viktig med tanke på OL-spill om to år.

