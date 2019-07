Nektet å gå på pallen med omstridt svømmer

Horton svømte inn til VM-sølv på 400 meter fri, men da medaljene ble delt ut var det kun to svømmere på pallen: Gullvinner Sun Yang (Kina) og italienske Gabriele Detti, som tok bronsen.

Horton stilte seg demonstrativt bak pallen, med et svært alvorlig ansiktsuttrykk, åpenbart misfornøyd med at den kinesiske rivalen tok gullet.

– Jeg tror dere vet hva rivaliseringen handler om. Hva han har gjort, og hvordan det er håndtert, snakker høyere enn alt jeg noen gang kommer til å si, sa Horton til Sydney Morning Herald etter protesten.

HVOR ER GULLET? Horton poserte for fotografene etterpå, men kun sammen med bronsevinner Gabriele Detti. Foto: Kim Hong-ji / Reuters

Rivalen: – Veldig uheldig

Ifølge avisen ble ikke protesten godt mottatt av kineseren.

– Jeg forstår at den australske svømmeren er misfornøyd og har noe imot meg som person, men det er uheldig at han ikke respekterer meg. Og at han ikke respekterer Kina er veldig uheldig, sier Yang ifølge den australske avisen.

Ingen skal ha visst om protesten, men han har senere fått støtte av flere på det australske laget.

STØTTE: Cate Campbell la ut dette bildet på Instagram etter protesten. Foto: Instagram.com/cate_campbell

– Takk for at du står opp for å gjøre sporten ren, skriver Cate Campbell på Instagram, og omtaler Horton som en legende.

Hun er en av flere som har støttet Horton etter den snodige medaljeseremonien.

Skal ha knust dopingprøve

Yang ble i 2014 utestengt etter å ha testet positivt på trimetazidin, men i januar i år havnet han nok en gang i dopingjegernes søkelys. Han er beskyldt for å ha nektet å avgi urinprøve, og ifølge The Times skal en av Yangs sikkerhetsvakter ha knust et forseglet glass med en dopingprøve med hammer.

Saken skal på høring i idrettens voldgiftsrett (CAS) i september.

SAMMEN PÅ PALLEN: I Rio i 2016 tok Horton gullet foran Yang. da poserte han for kameraene etterpå. Foto: Martin Bureau / AFP

Under Rio-OL i 2016 ble det også bråk mellom de to. Da tok Horton gullmedaljen, og under mesterskapet beskyldte han Yang for å sprute vann på ham under trening, skriver BBC.

– Jeg ignorerte ham bare, jeg bruker ikke tiden min på juksemakere. Jeg har et problem med utøvere som har testet positivt og fortsatt konkurrerer.