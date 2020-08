Utsetter kamper i NBA-sluttspillet – nektet å entre banen etter ny politiskyting

– Det er rett og slett en demonstrasjon mot politibrutalitet og særlig da mot svarte. NBA er en liga med 70 prosent afroamerikanere. Så det er veldig mange som ikke bare bryr seg, men føler på det her, forteller basketballekspert Fredrik Gnatt til NRK.

For onsdag kveld meldte ESPN at Milwaukee Bucks nektet å entre banen i oppgjøret mot Orlando Magic. Senere meldte NBC Sports at tre kamper i NBA-sluttspillet utsettes og at ligaen leter etter nye datoer for kampene.

Da var det kjent at også Houston Rockets og Oklahoma City ville boikotte sin femte kamp.

– Vi er lei drapene og urettferdigheten

Boikotten av kampene er et direkte resultat av den seneste politivolden i USA, hvor 29 år gamle Jacob Blake ble skutt syv ganger i ryggen av politiet.

Skytingen i helgen skjedde bare drøyt 30 kilometer unna Bucks' hjemmearena.

Bucks spiller George Hill sa til det amerikanske nettstedet The Undefeated før kampen at laget ville boikotte.

– Vi er lei drapene og urettferdigheten, sa Hill.

Samtidig som Bucks ikke møtte opp på banen i Orlando, skrev NBA-legenden LeBron James følgende på Twitter:

«F**** ta dette. Vi krever endring. Lei av det».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Gnatt forteller at det har vært mye snakk tematikken i forkant av at spillerne gikk inn i «NBA-bobla», som innebærer at de bor og spiller alle kampene i Disney World, og beskriver kveldens boikott slik:

– Dette er historisk. NBA har historisk også vært en liga hvor mange spillere har vært frittalende og ligaen har også i stor grad, ikke alltid, men i stor grad vært støttende.

Sluttspillet i fare

Kort tid etter Bucks boikott kom beskjeden om at tre kamper i sluttspillet utsettes, Gnatt er klar på at resten av turneringen er i fare.

– Jeg tror det er i fare. Jeg ville blitt overrasket om det avlyses med det første, men at det er i fare, tror jeg ikke det er noe tvil om.

Han er klar på at dersom ett eller flere lag velger å boikotte, så vil ikke de andre lagene gå imot den avgjørelsen.

Samtidig som det er usikker hva som skjer videre, peker han på konsekvensen av et eventuelt avsluttet sluttspill.

– Det er alltid fælt og si det når man snakker om store borgerrettighetssaker, men det også snakk om enorme summer penger, forteller Gnatt og fortsetter:

– Både til klubbene og lagene som de skal bruke neste år. De har et ganske intrikat lønnssystem i NBA, så det kan påvirke det også: Det kan påvirke lønninger i flere år fremover dersom de avlyser.