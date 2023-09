Nektar å seie «pappa» – merkar allereie ei endring i forholdet

– Det har vore gøy å møte nye fjes og å bli betre kjent med gutane.

Markus Solbakken smiler frå øyre til øyre under presseseansen med utvalde landslagsspelarar på Ullevaal tysdag.

Han er ein av åtte spelarar som vart gjorde tilgjengeleg for journalistane, og det var lett å observere at han truleg var den mest populære.

Omtrent alle medium skulle ha eit ord med den nybakte landslagsspelaren.

Ikkje så rart når pappa er sjef og landslagstrenar.

Nektar å seie «pappa»

Men «pappa», det ordet har han bestemt seg for å unngå i den kommande perioden.

– Eg kjem til å seie «Ståle» på treningsfeltet. Eg må prøve å leggje bort far-son-forholdet her no. Det kan vi skru på igjen når samlinga er over, seier Markus Solbakken til NRK.

I gang: Markus Solbakken har gjennomført si første økt som A-landslagsspelar – med pappa som den store sjefen. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Korleis er det førebels å oppleve Ståle som trenar, ikkje far?

– Det er sjølvsagt nytt. Det er første gong far min er trenar. Eg får prøve å tenkje på at han først og fremst er trenar og ikkje pappa. Eg trur han er seg sjølv og den Ståle eg kjenner. Det har ikkje vore nokon store overraskingar til no, seier Viking-profilen.

– No ler vi berre av det

Det er ikkje lenge sidan han, i starten av august, sa til TV 2s eliteseriepodkast «Spiss Vinkel» at han hadde gjort ein avtale med sin eigen far.

Viss han eventuelt vart god nok til landslaget, hadde dei gjort ein avtale om at Ståle måtte tre til side. «Vi skal ikkje ha noko sånt far-son-opplegg på landslaget», sa Markus då.

– På det tidspunktet kjende eg at eg var relativt langt unna ein tropp. Ting har skjedd fort, og eg har hatt bra utvikling i Viking. No ler vi berre av det, eigentleg, seier 23-åringen.

– Skulle du ønskje han ikkje var landslagstrenar?

– Nei, det skulle eg ikkje.

Tar ut halve laget under pressekonferansen Du trenger javascript for å se video.

– Skal framleis få prate drit

Ståle Solbakken vart, då han møtte pressa tysdag, igjen pepra med spørsmål om sonen. Landslagssjefen fortel at han presenterte dei fem nye spelarane overfor resten av troppen måndag kveld.

– Då presenterte eg dei fire som ikkje-familie, éin som familie. Eg har snakka med kapteinsteamet. Eg tok det opp i plenum i går, og så fekk vi lagt den død. Dei skulle framleis få prate drite om meg sjølv om eg ikkje er der, seier Solbakken.

– Kva sa du til dei?

– Eg sa vel berre at Markus er her som ein som skal prøve å gjere ein så god figur som mogleg saman med andre. Det var vel ikkje noko spesielt, trur eg.

– Har allereie merket ei endring

I podkasten «Fotballrådet» fortalde nyleg midtbanespelaren at han har sett tilløp til at far-son-forholdet har vorte annleis no som dei skal jobbe profesjonelt saman.

– Eg har allereie merka ei endring. Han har allereie gått frå farsrolla til landslagstrenar no. Det er ikkje mange telefonar derfrå no. Før var det ofte 1–2 telefonar om dagen, men no er det stille her. Eg trur allereie han har byrja å leggje om til å vere landslagstrenar og ikkje far, sa Markus i podkasten.

– Eg trur han medvite ringjar litt mindre for å kople litt av far-son-forholdet. Det er nok ikkje så lurt å ha med seg inn på eit landslag. No er eg som alle dei andre spelarane her, seier han då NRK tek opp temaet tysdag.

Les også: Johaug avslører babynavn: – Brukte nesten fire måneder på å lande navnet

– Får prate med mora si

Ståle Solbakken smiler då han høyrer at sonen har uttalt seg om dei minkande telefonsamtalane.

– Eg går litt inn i hòla mi før samling, det er mogleg han ikkje har registrert det før. Eg trur ikkje det er så mykje annleis. Eg snakka med han både laurdag og søndag, trur eg. Kanskje han har behov for meir, men då må han prate meir med mora sin, seier Noreg-sjefen med eit smil.

LANDSLAGSSPILLER: Markus Solbakken. Foto: NTB

Markus Solbakken hadde tysdag si første skikkelege trening med laget.

Møtet med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard blir ekstra interessant.

– Eg har vel vore på nokre samlingar med Erling, men det byrjar å bli nokre år sidan. Men det er ein heilt ny Erling som er her no enn han 16-åringen eg spelte med. Å få spele med ein av dei beste fotballspelarane i verda (Erling) blir gøy. Eg trur alle nordmenn har fått med seg kva han har gjort dei siste åra. Martin har eg aldri spelt med, fortel han.

Første moglegheit kjem torsdag kveld når Jordan ventar til treningskamp på Ullevaal. Kampen høyrer du på NRK Sport.