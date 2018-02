Nektar å gå OL under nøytralt flagg

Drømmedebut for Batshuayi

Michy Batshuayi fikk en drømmedebut for Borussia Dortmund med to mål i 3-2-seieren borte mot Köln i Bundesliga fredag. Det skjedde to dager etter at stjernespissen Pierre-Emerick Aubameyang ble solgt til Arsenal, og man fikk Batshuayi i retur fra Chelsea.