Norge havnet til slutt på en femteplass under lagsprinten i Dresden søndag. Johannes Høsflot Klæbo ga full gass på sin nest siste etappe og sendte Kasper Stadaas ut med luke til feltet.

Stadaas gikk raskt ut, men stivnet halvveis og vekslet sist av alle. Da ble det for tøft for Klæbo å melde seg på i kampen om pallplassene igjen. Frederico Pellergrino sikret til slutt seier til Italia. Sverige ble nummer to.

– En stor skuffelse

STADAAS STIVNET: Kasper Stadaas var svært skuffet etter at han stivnet på nest siste etappe og sendte Johannes Høsflot Klæbo ut sist. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det var en skuffet Kasper Stadaas som møtte NRK etter lagsprinten var ferdig.

– Johannes følte seg pigg, og da måtte jeg bare gå på. Det stemte ikke helt på sisterunden der, og da blir man spist opp, forklarer Stadaas.

23-åringen fikk det blytungt på sin siste etappe og måtte til slutt fokusere på å holde seg på beina. Han synes det var vondt å sende Klæbo ut sist etter veksling.

– Det er veldig vondt. Jeg trodde jeg skulle redde meg inn der, men de kom på begge sider. Men når du er stiv, så må du også fokusere på å holde deg på beina og da raser de forbi, sier Stadaas.

– Hva tar du med deg fra Dresden?

– Akkurat nå - en stor skuffelse. Jeg står igjen litt med svarteper føler jeg. Men det er ikke noe å gjøre med det. Det er bare å se framover og gjøre det bedre neste gang, avslutter Stadaas.

Sterk Klæbo

Klæbo viste gode takter på sine etapper i lagsprinten og følte seg sterk. Men han skulle helst sett at de kom på pallen.

KLÆBO I FORM: Johannes Høsflot Klæbo følte seg sterk under lagsprinten søndag. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Klart jeg er misfornøyd. Vi hadde lyst til å være med å kjempe i toppen. Men det ble for langt opp, så det er sånt som skjer, sier Klæbo til NRK etter målgang.

– Trodde du at du skulle klare det, selv da du gikk sist ut på siste etappe?

– Ja, jeg følte meg sterk i dag. Jeg synes det gikk overraskende lett på vei ut. Men hvis jeg skulle ha hentet det her, måtte jeg ha hatt maks tur, sier trønderen.