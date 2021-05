Nedslående beskjed til Grøvdal: Usannsynlig at verdensrekorden blir godkjent

Lørdag løp Grøvdal 5 km på 14.39 under et gateløp ved Maarud potetgullfabrikk i Sør-Odal. Det er den raskeste femkilometeren av en kvinne noen gang.

Men umiddelbart etter bragden fikk hovedpersonen beskjed om at det kanskje ikke blir offisiell verdensrekord, fordi løypa ikke var forhåndsratifisert av en formelt godkjent kontrollør.

Lørdag ettermiddag kontaktet NRK Det internasjonale friidrettsforbundet (World Athletics, WA) med spørsmål om hva som skal til for at rekorden blir godkjent. Søndag kom svaret.

«Vår konkurranseavdeling ser på om det er noe som kan bli gjort med løypeoppmåling etter løpet, men ut fra regelverket virker det usannsynlig», skriver kommunikasjonssjef Nicole Jeffery i en e-post til NRK.

Klare regler

Kommunikasjonsdirektøren legger også ved det aktuelle regelverket. I tillegg til en teknisk beskrivelse av hvordan løypa må være, fastslår regelverket at løypa må være forhåndsgodkjent av en kontrollør av kategori A eller B.

Deretter må løypa bli verifisert «så sent som mulig før løpet, på konkurransedagen eller så raskt som mulig etter løpet» av en kategori A-kontrollør. Denne kontrolløren kan ikke være den samme som forhåndsgodkjente løypa.

Det finnes ingen kategori A-kontrollør i Norge, og på grunn av karantenereglene som gjelder i øyeblikket, var og er det i praksis umulig å få inn en godkjent kontrollør i tide.

Dette ante Karoline Bjerkeli Grøvdal ingenting om da hun fikk sekunderinger på at verdensrekorden faktisk var innenfor rekkevidde.

– Jeg var ikke klar over reglene og tenkte at alt var i orden. I ettertid har jeg forstått at dette er ganske vanlig i norske gateløp, sier Grøvdal.

SENDER INN VIDEO: Karoline Bjerkeli Grøvdals løp er dokumentert i sin helhet. Spørsmålet er om det utgjør en forskjell. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Kan gå glipp av bonus

Hun påpeker at det ikke er noen tvil om at løypa var 5 km, for den var naturligvis målt opp. Derfor kan ingen ta fra henne tiden, som blir stående som norsk bestenotering. Den kan faktisk også bli godkjent som europarekord, selv om den ikke skulle bli godkjent som verdensrekord.

– Jeg har løpt 14.39 uansett. Men det er klart man gjerne vil ha den offisielle verdensrekorden. Det er ikke så ofte man har mulighet til å sette verdensrekord, erkjenner hun.

Forskjellen på offisiell og ikke offisiell verdensrekord kan også ha økonomiske konsekvenser. World Athletics betaler ikke ut bonus for verdensrekorder, men det gjør utstyrsleverandørene.

Grøvdals manager Daniel Wessfeldt bekrefter overfor NRK at han lørdag ble kontaktet av Adidas, som var interessert i å vite om Grøvdals rekord vil bli godkjent. Verken utøver eller manager vet riktig nok om bonusordningen er den samme på 5 km gateløp som på bane. Verdensrekorder har ikke vært tema i forhandlingene mellom Grøvdal og utstyrsleverandøren.

Sørget for dopingkontroll

– Men det er klart det økonomisk sett har en betydning om en verdensrekord er offisiell eller ikke, erkjenner Grøvdal.

Hun sørget i alle fall for at dopingkontroll ble gjennomført etter løpet. Antidoping Norge ble tilkalt, og hun satt tre timer i en bil og ventet på å få avlagt en prøve. Uten dopingprøve, ville det vært umulig å få en verdensrekord ratifisert.

Ifølge Grøvdal har arrangøren nå sendt inn videodokumentasjon av hele løpet hennes. Det jobbes også med å få løypa kontrollmålt.

– Akkurat nå tror jeg ikke løpet blir godkjent. Jeg får heller ta det som en positiv overraskelse hvis det likevel blir det, konstaterer hun.

Sannsynligvis beholder dermed Beatrice Chepkoech fra Kenya verdensrekorden på 14.43 selv om to kvinner nå har løpt raskere enn henne. britiske Elizabeth Potter, som løp på 14.41 3. april, er nemlig i samme situasjon som Grøvdal. Tiden hennes blir neppe offisielt godkjent.