Strømsgodset hadde bare én seier på de siste ni kampene, sto med to strake tap og hadde seget ned på kvalifiseringsplassen i eliteserien før gamletrener Ronny Deila kom på besøk med sitt Vålerenga lørdag kveld.

Etter 2–0 og tre meget fortjente poeng, ser det plutselig adskillig lysere ut for de blå fra Drammen.

– Det virker som vi har lengtet etter å gå ut høyt og presse. Vi har ligget litt mye i ramma og prøvd å safe, sier målscorer Eirik Ulland Andersen til Eurosport etter kampen.

– Jeg er lettet og veldig fornøyd. Det er rett og slett deilig, dette her, sier trener Bjørn Petter Ingebrigtsen.

Snytt for straffe?

Strømsgodset var det beste laget i første omgang, og hadde muligheter nok til at de burde ha tatt ledelsen.

Trolig ble hjemmelaget også trolig snytt for et straffespark etter 30 minutters spill. Vålerenga-backen Sam Adekugbe gikk til værs med to hender høyt over hodet da det kom et innlegg fra høyresiden. Ballen stoppet i Adekugbes venstre arm.

Dommerteamet, med hoveddommer Tommy Skjerven, vurderte det imidlertid til en ikke straffbar hands, og vinket spillet videre.

VERDT Å FEIRE: Tokmac Chol Nguen gratuleres av Mustafa Abdellaoue etter å ha gitt Strømsgodset 1–0. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Praktmål

Andre omgang åpnet forrykende med store sjanser begge veier. Ti minutter ut i omgangen fant ballen veien inn i nettmaskene, da Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey måtte kapitulere.

Strømsgodset kontret raskt, og Jakob Glesnes fant Tokmac Chol Nguen i bakrommet med en pasning fra egen banehalvdel. Nguen skled riktig nok i det han fikk sitt første touch på ballen, men omtrent fra liggende posisjon fikk han pirket inn ledermålet.

Etter 70 minutter eksploderte det på Marienlyst. Strømsgodset hadde fått frispark på 20 meters hold, Eirik Ulland Andersen strakk den høyre vrista og klistret ballen opp i motsatt kryss.

Så løp han mot publikum med en hysjende pekefinger foran munnen.

Etterpå forklarer han hvorfor, på spørsmål fra Eurosport:

– Nå synes jeg vi skal legge diskusjonen død om hvem som har den beste frisparkfoten i Norge, gliser han.

DRØMMETREFF: Slik sendte Eirik Ulland Andersen Strømsgodset opp i 2–0. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix