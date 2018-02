Nedregotten og Skaslien til omspill om semifinalebillett

Ettersom Norge, Kina og Sveits alle endte på fire seirer og tre tap i grunnspillet, møter Norge sveitserne eller kineserne til omspill om den fjerde og siste semifinaleplassen.

Canada topper tabellen etter seks seirer og ett tap (mot Norge), mens OAR (russiske utøvere) står med 5-2 etter seier over Sveits i siste kamp.

Den norske duoen Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien rotet bort sin første «matchball» da det overraskende ble 3-10-tap mot allerede utslåtte USA i lørdagens sjette kamp. Dermed trengte de seier over kineserne for å sikre semifinalebillett.

I det tilfellet ville også Sveits automatisk ha gått videre sammen med Norge, Canada og OAR.

Knust

Slik skulle det imidlertid ikke gå. Det norske curlingparet ledet 2-1 etter tre omganger, men ble deretter hardt straffet for en dårlig omgang der kineserne vant 3-0 og tok ledelsen i kampen 4-2.

I femte omgang reduserte Norge ledelsen, men Nedregotten og Skaslien klarte aldri å skaffe seg ordentlig grep om den svært viktige kampen.

Kineserne spilte svært sterkt i den sjette omgangen, Nedregotten misset med siste stein, og Ba Dexin og Wang Rui kunne dermed kontrollere inn en imponerende 5-0-seier i omgangen.

Dermed valgte Nedregotten og Skaslien å gi opp seiershåpet og takket for kampen.

TAP: Skaslien og Nedregotten tapte mot kineserne etter flere tabber. Foto: Cathal Mcnaughton / Reuters

Sliter med nypussede steiner

– Vi sliter med is og steiner. De (arrangørene) har begynt å «rubbe» steinene, for de var redde for at det skulle curle for lite i sluttspillet. De har pusset steinene med sandpapir for å få dem til å curle mer, og da sliter vi, sukket Skaslien.

– De gjorde det før Finland-kampen (7-6-seier lørdag). Vi klarte akkurat å slå Finland, og så kom det to sure tap i de to siste kampene. Vi må prøve å takle forholdene litt bedre, la hun til.

Ifølge partner Nedregotten er det en nyinnført regel at arrangøren kan pusse steinene midt i en turnering.

– Det er vel greit at de gjør det, det er likt for alle, mente han.

Avkobling

Dersom den norske duoen Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien skulle slå Kina og ta seg videre fra omspillet, blir fjorårets VM-toer Canada motstander i semifinalen.

Norge slo nettopp Canada i første OL-kamp, men siden har canadierne vunnet alle kamper, og laget topper dermed grunnspilltabellen foran Sveits og OAR (russiske utøvere).

I første omgang må det norske laget koble av før den avgjørende duellen med kineserne senere søndag.

– Vi må slappe av, men kanskje med noe aktivt, slik at vi ikke bare ligger og tenker. Heller gjøre noe så vi får tankene litt bort fra curling, sa Nedregotten.