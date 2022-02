36-åringen sier til NRK at hun ikke er sikker på om hun ønsker å satse profesjonelt på curling etter OL.

– Jeg begynner å dra litt på åra. Jeg har vært med lenge i gamet, sier Skaslien, så jeg må finne ut hva jeg skal bruke tida mi på fremover. Jeg vet hvor mye det trengs for å være på toppnivå, så jeg trenger litt tid til å tenke meg om, røper hun.

Skaslien har blitt norgesmester flere ganger, og har deltatt i 22 internasjonale mesterskap. Hun vant også bronse i mixed sammen med ektemannen Magnus Nedregotten under vinter-OL 2018 i Pyeongchang.

– Men nå er det helt blanke ark. Akkurat nå vet jeg ikke hva som skjer neste uke, sier hun rett ut.

– Vi har jobbet hardt for dette

Italia dikterte mye av tirsdagens finale som til slutt endte med seier 8-5 til det italienske laget. Etter finalen møtte et litt skuffet par NRK.

– Det er litt kjipt akkurat nå, men totalt sett er vi veldig fornøyd. Når vi får summet oss litt, så tenker jeg at vi er fornøyd med sølvmedaljen. Men jeg skulle gjerne ha gitt Italia litt mer kamp i den finalen. De fikk gullet litt for lett, sier Skaslien til NRK.

Makker Magnus Nedregotten er enig i det.

– Vi har jobbet hardt for dette. I 2018 gikk vi hardt ut og sa at vi skulle gjøre det vi kunne for å vinne OL om fire år. Da føles det tøft, samtidig er jeg stolt over det vi har prestert de fire årene, forteller han.

Kristin Skaslien i OL-finalen. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

– Italia har vært helt utrolige

Den norske duoen slet stort i innledningen av turneringen, men greide på imponerende vis både å heve spillet og kvalifisere seg til finalen tirsdag.

Det har imponert NRKs curlingekspert Pia Trulsen.

– Italia har vært helt utrolige, men jeg synes de (Norge) skal være stolte av det de har fått til, mener hun.

Før OL-finalen stod det norske paret med sju seirer og tre tap i mixedturneringen.

Italias Stefania Constantini og Amos Mosaner hadde på sin side vunnet alle sine ti kamper før kampen mot Norge.

Åpnet med poeng

Det norske laget åpnet likevel finalen med å ta to poeng i den første omgangen. Italienerne svarte imidlertid raskt med å ta like mange poeng i den andre omgangen.

Norge havnet i trøbbel i den tredje omgangen, men en svært bra satt sistestein av Skaslien gjorde at det kun ble ett poeng til Italia.

Men Italia var best i den fjerde omgangen også.

– Det skal bli vanskelig å få poeng her (til Norge), mente NRKs curlingekspert.

Det italienske laget endte som ubeseiret i OL. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Italia var sterkest

Det fikk hun rett i. Italia stakk av med tre poeng i omgangen, og etter fire omganger var stillingen 6-2 til Italia. Men Norge hadde fire omganger til å snu det på.

Duoen reduserte til 6-3 da de tok ett poeng i den femte omgangen, men sterke Italia slo raskt tilbake allerede i omgangen etter og økte med ett poeng til 7-3.

I nest siste omgang skapte likevel Norge ny spenning da de reduserte til 7-5. Men med sistestein i siste omgang hadde Italia overtaket i finalen, som altså endte med 8-5-seier til Italia.

– Det er ikke veldig lett mot en så god motstander som Italia, som har vært uslåelige hele uka, innrømmer Nedregotten.

Norge har ikke tatt OL-gull i curling siden 2002, da Pål Trulsens menn sikret seier i Salt Lake City. Det er med andre ord 20 år siden sist.