Anna Kiesenhofer gikk i brudd i landeveisrittet for kvinner, og det holdt helt inn. Dermed kunne hun strekke armene i været etter å ha tatt et sensasjonelt OL-gull.

Men det samme gjorde sykkelstjerna Annemiek van Vleuten, for hun trodde at gullet var hennes etter et rotterace mot Elisa Longo Borghini. Hun hadde nemlig ikke fått med seg at Kiesenhofer fortsatt var i brudd og vant klart.

– Jeg visste det ikke. Jeg tok feil. Jeg visste det ikke, sa en fortvilet nederlender ifølge NOS, som måtte nøye seg med sølv.

– Jeg trodde jeg hadde vunnet. Jeg følte meg veldig dum i begynnelsen, sier hun.

– Krise

Forklaringen bak den feilslåtte feiringen kan være at syklistene kjører uten radio i OL. Dermed blir det vanskeligere å holde oversikten over hvem som ligger foran og bak deg.

TOK GULL: Østerrikske Anna Kiesenhofer overrasket og tok OL-gull. Foto: Christian Hartmann / Reuters

Hun lå så langt som 1.15 bak den østerrikske vinneren.

– At det skjer i et OL på denne måten, så er det bare en skandale for dem som skal holde orden. Rytterne har hovedansvaret, men en tellefeil på denne måten er krise, sier sykkelkommentator hos NRK Ole Kristian Stoltenberg.

– Er det rytterne som har skylda?

– Det må jo være det. Det var tidlig fem ryttere i brudd, og det er ingen tvil om at de husket henne. Og så kom det noen mellovbrudd, så det var ni-ti stykker som var foran. Så det går an å komme ut av telling, mener Stoltenberg.

Norges trener: – Veldig merkelig

Samtidig påpeker han at oversikten over rittet ikke er like god som for eksempel i Tour de France. Han mistenker at apparatet som sitter i bilene kan ha mistet oversikt.

– Det må ha vært en plakat som viser avstand på 4.30 eller fem minutter. Så når det er tre mil igjen, bør du skjønne at det haster. Jeg kan ikke fatte hvordan de har fått det til. Jeg føler det er en gedigen taktisk blemme, sier sykkelkommentatoren.

De norskes trener Hans Falck vil ikke spekulere i hva som faktisk har skjedd. Men han var overrasket over at de ikke hadde kontroll på bruddet foran dem.

– Jeg har egentlig ingen kommentar til det, men hvis de ikke har kontroll på det, er det veldig merkelig, sier Falck til NRK.

Han forteller at de fleste har folk som viser tavle med beskjeder og tider. Det skal Nederland også ha. Han vil ikke kalle det en skandale, når man ikke vet helt sikkert hva som har skjedd.

– Der jeg stod var Nederland med tavle og skrev tider. Om de har bommet på antall i brudd, det vet jeg ikke. Det er dumt å kalle det skandale når jeg ikke vet grunnen, sier Falck.

Van Vleuten er blant de aller største i sykkelsporten på kvinnesiden, og hun var en av favorittene til å vinne dagens sykkelritt.

Hun vant Tour de France i både 2017 og 2019. I tillegg er hun verdensmester på tempo i 2017 og 2018.

La opp for å studere

Men dette er ikke første gang OL har endt med skuffelse. Hun falt fra OL-gull i Rio i 2016 etter skrekkvelt.

Kiesenhofer, som vant rittet, la egentlig opp i 2017 for å studere. Hun har gjort comeback og vant altså OL-gull.

Dette var Østerrikes første OL-gull i sykling på over 100 år. Det siste var i Aten i 1896.

Det var også to norske som deltok i landeveisrittet, men de klarte ikke å prege rittet i stor grad. Medaljehåpet forsvant tidlig for Katrine Aalerud og Stine Borgli. Begge er OL-debutanter og ble regnet som outsidere.

Onsdag klokken 4.30 skal både kvinnene og herrene ut i temporitt.