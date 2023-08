Nederlandsk mageplask i VM – falt fra to gull på 20 minutter

Superrunde fra Hovland

Viktor Hovland er for alvor med i tetkampen igjen i BMW Championship etter en runde på fem slag under par lørdag.

Nordmannen fikk en kjempestart på runden med eagle på første hull og spilte gjennom hele dagen solid fra tee til green. Med ytterligere fem birdier og to bogeyer, ble det en runde på fem slag under par for nordmannen.

I skrivende stund er det kun én spiller som har levert en bedre runde lørdag. Hovland er i skrivende stund oppe på en delt fjerdeplass, åtte slag under par. For øyeblikket er han med det bare to slag bak lederne Scottie Scheffler, Matt Fitzpatrick og Brian Harman.

Det er flere av spillerne som ikke er ferdige med lørdagens runde.

BMW Championship avsluttes søndag. Turneringen er den andre av totalt tre turneringer i sluttspillet på PGA-touren.