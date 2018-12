Nederland-stjerne: – For høye forventninger til Norge

Nederland har aldri slått Norge i et håndballmesterskap tidligere, men med seier i Nancy i EM tirsdag kveld, vil de høyst sannsynlig ta seg til semifinale på bekostning av de norske håndballjentene.

– Norge er vanligvis ikke et bra lag for oss å møte, men vi får se om vi klarer å slå dem denne gangen, sier Nederland-spiller Estavana Polman.

– Slakk ned på forventningene

STORSPILTE: Tess Wester hadde en redningsprosent på 42 da Nederland slo Romania på søndag. Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

For Nederland har vunnet alle sine fire kamper så langt i EM, og spiller med selvtillit etter seier mot Romania. Norge har kniven på strupen etter bare to seire, og det er mye teori som skal til for at de regjerende europamestrene tar seg til en semifinale. Det overrasker selvfølgelig de fleste.

– Det er høye forventninger til Norge i Norge, fordi de har gjort det så bra i så mange mesterskap, men det er ikke vanlig å spille like bra i alle mesterskap. De var spesielt gode forrige gang, men nå kan man se at det er vanskelig for dem også, spesielt når man får noen skader, mener Nederlands keeper Tess Wester.

– Man må «cut them some slack», legger hun til – og understreker med det at man ikke hele tiden kan forvente gull av Norge.

Trigges av krav

Men Norge har tatt gull i tre EM (2016, 2014, 2010) og ett sølv (2012) under Thorir Hergeirsson. Med unntak av VM i 2013 (5.-plass) er det blitt medaljer i alle mesterskap siden han tok over etter Marit Breivik i 2009. Medalje i mesterskap er også et satt mål av Norges Håndballforbund.

– Jeg vil heller at folk stiller krav enn at folk ikke bryr seg. Jeg trives og trigges av at de rundt oss har forventninger, men alt med en viss realisme og ydmykhet, sier den norske landslagssjefen.

PRESS: Thorir Hergeirsson var godt kledd da han møtte den norske pressen før Nederland-kampen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han har akkurat gjort seg ferdig med den siste treningsøkta til Norge før Nederland-kampen. Han likte det han så, forteller han. Alle er innforstått med at de må vinne – og det innebærer at de må heve seg. Presset er derfor stort, og situasjonen uvanlig.

– Det er opplagt forskjell på dette mesterskapet og et der du vinner alle kampene. Det er en litt annen situasjon enn vi har vært i, og det er interessant uten at vi skal gruble for mye på det nå. Det blir det nyttig å ta en runde på senere, forteller Hergeirsson.

– Men jeg føler det er god stemning og «go» i gruppa, så vi må stå i det både når det er flyt og når det er motgang, legger han til.