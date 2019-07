Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det svenske forsvaret har fått hyllest fra flere hold gjennom mesterskapet. I dag igjen, var de nærmest umulige å passere. Allikevel sørget en suser fra nederlandske Jackie Groenen i ekstraomgangene for at svenskenes VM-eventyr sa stopp.

– Jeg føler at vi har god kontroll på kampen lenge, men vi blir slurvete i forsvarsspillet vårt på slutten og klarer ikke å komme tilbake, sier en skuffet Caroline Seger til NRK etter kampslutt.

Sverige blir dermed ikke kvitt Nederland-forbannelsen. For i kvartfinalen i europamesterskapet i 2017 tapte svenskene også mot Nederland som senere vant hele turneringen.

Vålerenga-kaptein Sherida Spitse er mesterskapets store arkitekt og har flest målgivende i mesterskapet med sine fire for Nederland. Nå skal hun spille finale med de oransje mot USA. Nasjonens første i historien.

KUNSTNEREN: Sherida Spitse har flest målgivende i hele mesterskapet. Foto: Francisco Seco / AP

– Det er helt fantastisk at vi er i finalen med denne spillergruppen. Det har ikke gått opp for meg enda, sier Spitse til NRK.

Fantastiske målvakter

Selv om kampen ikke vil gå inn i historiebøkene som den mest målrike VM-semifinalen, vil det strålende målvaktspillet til Sari van Veenendaal bli historisk. For hun kan ta en stor del av æren for Nederlands avansement.

– Jeg vil bare vinne. Hver kamp. Det kommer så dypt inne fra, jeg vet ikke hvor det kommer fra, men jeg vil bare vinne og er veldig fornøyd med resultatet, sier van Veenendaal til NRK.

STOPPET ALT: Sari van Veenendaal hadde flere fantastiske redninger for Nederland i kveldens kamp. Foto: Laurent Cipriani / AP

For det var nettopp hun som skulle stoppe Sverige i dag.

Først ved Stina Blackstenius i det 31. minutt, så Lina Hurtig etter 36 minutter. For ved begge anledninger stod en glimrende Sari van Veenendaal i veien i Nederlands mål.

Også i andreomgang skulle to gode målvakter vise seg fra sine beste sider.

I det 55. minutt fikk Nilla Fischer en enorm mulighet for Sverige. Hjørnesparket endte opp hos Fischer som på direkten smelte til mot det lengste hjørnet. En igjen fantastisk van Veenendaal i det nederlandske målet fikk fingrene på ballen som endte i stolpen.

Uavgjort etter ordinær tid etter tre strålende redninger Du trenger javascript for å se video.

Bare ti minutter senere ristet metallet på den andre banehalvdelen. Vivianne Miedema fikk stå helt fri på bakerste og heade mot mål for Nederland. Superveteran Hedvig Lindahl i Sveriges mål strakte seg lang som hun er og fikk på utsøkt vis slått headingen i tverrliggeren.

Et par minutter etter satt Desiree van Lunteren inn en sklitakling på Lina Hurtig inne i Nederlands sekstenmeter. Nederlenderen traff tilsynelatende ikke ball, men dommeren valgte å ikke blåse straffe og VAR-rommet var enig.

– Jeg opplevde at hun tok foten min og ikke ballen, men jeg har ikke sett det igjen, sier Hurtig til NRK.

– Jeg håper at de bruker VAR hele tiden når det er snakk om en situasjon i straffefeltet, for det har vi blitt fortalt at de gjør, sier Seger om straffesituasjonen til NRK.

Blir Sverige snytt for straffe her? Du trenger javascript for å se video.

Ble dramatisk i ekstraomgangene

Det ble ingen avgjørelse ved full tid. Det måtte ekstraomganger til for å avgjøre det hele i Lyon.



I det 98. minutt fikk derimot Nederland hull på byllen. Et prosjektil fra Jackie Groenen ble rett og slett for velplassert for Lindahl, som måtte se ballen gå i mål bak seg ved lengste hjørne.

Groenen sender Nederland i ledelsen Du trenger javascript for å se video.

Slutten av kampen ble dramatisk, men ikke på grunn av sportslige grunner. På overtid av siste ekstraomgang, fikk Kosovare Asllani en ball i hodet. Hun ble liggende og bært ut på båre. Dette var det siste som skjedde i kampen, der Nederland i ekstraomgangene kontrollerte seg inn til finaleplass.

DRAMATISK: Helt på tampen av kampen fikk Kosovare Asllani en ball i hodet. Hun ble bært ut på båre. Foto: Francisco Seco / AP

Nå venter regjerende verdensmester USA i finalen for Nederland, som tirsdag slo England 2–1. USA har vunnet mesterskapet tre ganger siden oppstarten i 1991.

– Vi må studere styrkene deres, men først skal vi nyte denne kvelden etter den fantastiske jobben vi gjorde i kveld, sier Sherida Spitse til NRK etter kampslutt.

På søndag får vi vite om det blir en helt ny verdensmester, eller om USA vil ta sitt fjerde.