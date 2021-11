Nyheten ble bekreftet på en pressekonferanse med den nederlandske statsministeren Mark Rutte og helseminister Hugo de Jonge fredag kveld.

– Sportsarrangement kan den neste uken gjennomføres, men uten publikum. Det gjelder både for profesjonelle og amatører. Det betyr at kampen mot Norge og Nederland kommende tirsdag i De Kuip spilles uten publikum, sier statsminister Rutte.

Den nederlandske regjeringen innfører flere nasjonale tiltak grunnet stigende smitte i landet. Dette rammer idrettsarrangementer som må avvikles uten publikum til stede - som betyr at Nederland - Norge vil bli spilt foran tomme tribuner.

De nye koronareglene blir gjeldende fra klokken 18.00 lørdag, og blir gjeldende i tre uker fremover, til lørdag 4. desember.

– Vi tar en ny vurdering om situasjonen 3. desember, ble det opplyst på pressekonferansen.

Fra klokken 20.00 til klokken 06.00 må alt bortsett fra essensielle butikker være stengt, er et av tiltakene som tiltrer.

Rutte kan ikke gi noen garantier for at reglene bare vil vare i tre uker.



– Vi håpet at vaksinering ville gjøre en slutt på dette, men man kan se at dette ikke er tilfelle i flere steder av Europa. Det er et stort tilbakeslag, men vi er nødt til å håndtere det sammen.

Skjebnekamp

Kampen mot Nederland er blitt beskrevet som en skjebnekamp, og blir også mest sannsynlig en ren gruppefinale. Vinneren av gruppa vil sikre VM-plass i Qatar neste år.

Nederland-trener Louis Van Gaal liker ikke at skjebnekampen mot Norge vil bli spilt foran tomme tribuner.

– Jeg liker det ikke. Men korona er viktigere enn et fullt stadion. Vi må følge reglene, sa han på en pressekonferanse fredag.

Kampen skal spilles i Rotterdam, på Feyenoords stadion De Kuip. Den har en kapasitet på 50.000 tilskuere.

– Det er synd at vi ikke kan spille kampen foran supportere, men jeg har stor tro på laget vårt, og vet at vi kan klare det uten supportere også, sa Nederlands midtbanegeneral Davy Klaasen på presseseansen.

MISLIKER: Louis Van Gaal liker ikke at Nederland - Norge vil bli spilt foran tomme tribuner. Foto: MAURICE VAN STEEN / AFP

– Tatt på senga

I en uttalelse fra det nederlandske fotballforbundet het det tidligere i dag at de ser på de varslede tiltakene «med forferdelse».

Forbundet viser til at koronasmitten ikke kan føres tilbake til fotballen og mener at det er publikum som nå må betale prisen.

Flere nederlandske medier kunne tidligere i dag melde om at kampen kunne spilt for tomme tribuner. Landslagssjef Ståle Solbakken hadde følgende å si om rapporteringene tidligere i dag.

– Jeg har verken hørt eller lest noe om det, så ble tatt litt på senga av det spørsmålet. Det hørtes litt utrolig ut for meg. Jeg har ikke lest så mye om korona den siste uka, jeg har hatt andre ting å gjøre, sa Solbakken til NRK.

– Hvis det skjer så får vi ta det til etterretning, men det er lenge dit. Nå er det kamp mot Latvia som er viktig for oss og ikke det som skal skje på tirsdag, sa han videre.