Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Basketballigaen NBA har nemlig påvist covid-19-sykdom hos 16 utøvere i første testrunde, som ble utført 23. juni. Det ble klart etter at 302 prøver var analysert.

Ligaen offentliggjorde ikke navn på noen av de syke spillerne, og NBA meldte om de positive prøvene i en pressemelding som bare inneholdt to setninger.

Det framgår at spillerne som er smittet skal holde seg i hjemmekarantene.

To spillere bekrefter

Sacramento Kings spillerne Alex Len og Jabrai Parker bekreftet har imidlertid selv bekreftet at de er smitte av viruset.

– For noen dager siden testet jeg positivt for covid-19, og gikk umiddelbart i selvisolasjon, hvor jeg forblir. Jeg blir stadig bedre og føler meg bra, sier Parker i en uttalelse.

– Jeg vil takke Sacramento Kings for at de har tatt vare på meg og NBA for å få på plass en protokoll som gjorde at jeg oppdaget dette tidlig, sier Len.

Begge forventer å bli klare til sesongen starter igjen.

Satt på pause

NBA-sesongen ble satt på pause 11. mars som følge av pandemien.

Det er ventet at de syke spillerne vil være tilbake og friske når sesongen etter planen fortsetter på et Disney-eid anlegg i Orlando 31. juli.

De 16 lagene som allerede ligger på sluttspillplassene skal spille, i tillegg til ytterligere fem lag fra avdeling vest og ett fra avdeling øst.