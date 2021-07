Navrestad videre til semifinalen

Hovland i tetkampen før utsettelse

Viktor Hovland har fått en meget god start på OL. Nordmannen fikk jevnt med birdier på de første hullene, men på hull nummer 14, kom det en uventet bogey.



Hovland ligger akkurat nå på delt sjetteplass, fire slag under par. Nordmannen rakk å spille 14 hull før videre spill ble utsatt på grunn av dårlig vær. Arrangøren melder på sine sider at det er lyn på vei inn mot banen. De oppfordrer alle til å søke ly.



Sepp Straka leder med en runde seks under par. Den andre nordmannen, Kristian Krogh Johannesen, ligger på delt 54. plass etter en runde ett slag over par.

– Til slutt var det deilig å putte ferdig før det begynte å lyne, det betyr at jeg er ferdig med dagen. På hull ni gjør jeg et dårlig valg og får en dobbel bogey. Etter det klarer jeg ikke komme meg tilbake i en god rytme. Jeg kjemper videre, treffer ikke fairway, da blir det vanskelig og en kamp, sier Johannesen til NRK etter at han er ferdig med sin runde.