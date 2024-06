For etter å ha ligget rundt 5.-posisjon store deler av løpet, måtte han ta omveien forbi ni (!) mann på de siste 400 meterne.

Taktikken har vært et gjennomgående tema i alle Nordås' viktigste løp dette året. Når EM starter spøker han om at han kan løpe forbi alle på sisterunden, bare han ikke har mer enn 20 stykker foran seg.

Men det var på tross av og ikke på grunn av taktiske vurderinger han vant i Stockholm, mener NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

NRK-EKSPERT: Vebjørn Rodal. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

– Det har vist seg at han har utfordringer taktisk i mange av løpene sine. Det dukker opp noen underveis, som ikke er optimale. Jeg tror han er veldig klar over det selv.

Forsvarer valg: – Det var ikke krise

25-åringen gir seg selv et terningkast mellom fem og seks på den fysiske formen, mens den taktiske får en firer.

– Har du dårlig taktisk selvtillit? spør NRK.

– Du kan ikke ha det. Kanskje er du dårlig, men du kan ikke gå rundt og tenke at alt kan gå galt. Jeg tror det kommer seg. Stockholm hjalp på det. Definitivt.

– Han er nok redd for å gå på en smell, så han vil gjerne vente med å gå «all out» der han virkelig øser på maks for å avslutte løpet best mulig. Den fasen vil han gjerne ha kontroll på. Da velger han å vente, men da er det mange som tar valget med å åpne opp før ham, mener Rodal.

Men Nordås innrømmer at utviklingen i Stockholm ikke ble helt optimal.

– Det var ikke perfekt, men det var ikke krise heller. Man hadde ikke vunnet hvis man løste det elendig taktisk, for det var gode løpere jeg sprang mot, sier Nordås

PS! EM-finalen på 5000 meter ser du på NRK, klokken 22.28 lørdag. Fire av de 25 utøverne er norske: Jakob Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, Henrik Ingebrigtsen og Per Svela.

Nordås har løpt mot elitefelt fire ganger i 2024. Alle gangene har taktikk og vurderinger underveis blitt tema.

VM innendørs

Fakta: 3. mars, 1500 meter (i) i Glasgow

Resultat: 5.-plass

Tid: 3.37,03 minutter

Narve Gilje Nordås var en av favorittene på 1500 meter i Glasgow, spesielt siden verken Josh Kerr eller Jakob Ingebrigtsen stilte til start. Ambisjonen var gull.

Underveis i løpet havnet han langt bak og slet seg ut da han skulle avansere. Den vanligvis sterke avslutteren måtte gi opp på oppløpet.

Han erkjente overfor NRK at det var en fiasko. Etterpå var han langt nede.

Diamond League i Qatar

Fakta: 10. mai, 1500 meter i Doha

Resultat: 6.-plass

Tid: 3.33,87

Han kom rett fra høydeopphold i Sierra Nevada og seier på 1500 meter i Huelva, der han også gjorde en sterk drajobb for kameraten Per Svela på 5000 meter.

Nok en gang var han en favoritt. Da det skulle avgjøres, var kreftene spist opp.

– Doha var ikke spesielt bra. Da havnet jeg litt for langt bak, var fryktelig passiv i starten, sprang fryktelig treigt første 100 ... Jeg havnet nesten helt sist og ble innestengt fordi man forventer at løpet skal gå i 3.30-fart. Det ender med å bli et lureløp. Da skulle alle fire ut i bredden.

Diamond League i Norge

Fakta: 30 mai, 1500 meter i Oslo

Resultat: 14.-plass

Tid: 3.34,86

Kampen om posisjonene spolerte Bislett Games, da Nordås løp drøyt 1300 av de 1500 meterne med én sko.

Sluttiden var ganske bra ut ifra de forutsetningene, men det ble umulig å kjempe om en plass i toppen.

– Jeg står fortsatt for det at jeg fullførte. Jeg har aldri brutt et løp i hele mitt liv. Om jeg så mister skoen så er det et eller annet med å fullføre og springe så raskt som du bare klarer der og da.

Diamond League i Sverige

Fakta: 2. juni, 3000 meter i Stockholm

Resultat: 1.-plass

Tid: 7.33,49 (personlig rekord)

Nordås spurtslo sterke 5000-meterløpere på oppløpet, men fikk kritikk for at han måtte passere ni mann på sisterunden.

– Jeg synes det jeg gikk bra frem til to runder igjen. Da lå jeg i femte-/sjetteposisjon. Jeg kom greit ut fra starten og lå for det meste i bane én, og det var lite rykk og napp.

Da folk innledet sluttspurten to runder før mål, gikk det et lite tog forbi i bane to. Nordås fikk ikke så mye lenger frem til lederen, men betydelig flere folk mellom.

– Jeg endte opp med å bli litt innestengt. Men avstanden var ikke mer enn seks/syv tideler til førstemann.

Kun medalje er godt nok

Nordås er sulten på mer suksess etter VM-bronsen fra Budapest, og går for medalje på både 5000 meter og 1500 meter i Roma.

– Jeg må ha edelt metall hvis jeg skal være fornøyd med EM. Man kommer ikke unna at vi bruker EM for det meste til å forberede seg til OL. Det er ikke viktig i seg selv, men for å forberede seg til OL ... så må man vise for seg selv at man er god nok for medalje.

KOMPISER PÅ TUR: Per Svela og Narve Gilje Nordås kom sammen på pressetreffet ved utøverhotellet. Foto: Heiko Junge / NTB

Han skulle gjerne sluppet å springe tre runder med 1500 meter, for han føler seg ikke optimalt forberedt. Men det handler om at det er viktig erfaring før Paris-lekene i august.

Planene for den NRK-sendte 5000-meteren lørdag kveld er enkle:

– Det er bare å bli med.