– Det er vanskelig å si, men noe må skje. Et eller annet oppgjør blir det i hvert fall fra min side. Jeg kan si så mye som at det kommer til å komme noe.

Det sier Narve Gilje Nordås til NRK på spørsmål om han vil ta et skikkelig oppgjør før 2024-sesongen, med for eksempel brødrene Ingebrigtsen.

– Hva håper du på i beste fall?

– Jeg håper at folk kan reise rundt på stevner og mesterskap å bo under samme tak uten at det er så ubehagelig og anspent, sånn at du nærmest ikke kan være på samme arena engang, sier Nordås, og fortsetter:

– At folk får med seg trenerne sine og at folk ikke henger seg opp i hva andre utøvere har med seg av støtteapparat og personell og legger seg opp i det når en har nok med seg selv. Litt sånn type oppgjør.

Krever endring før OL

Nordås tror det han kaller et «oppgjør» vil være gunstig for alle parter.

– Endringer må i hvert fall til, det er hundre prosent sikkert. Det så alle under VM. Det nytter ikke sånn i OL neste år, så noe må skje.

– Vet du hva du kommer til å gjøre?

– Nei, det er klart at jeg må snakke med folk i styre og stell, forbund, Olympiatoppen og alt sånt før man finner en løsning, men vi får se akkurat hva det blir, sier Nordås.

PÅ HJEMMEBANE: NRK møtte Narve Gilje Nordås på Sandnes stadion, hvor han og kameraten David Tørre Asprusten, som har VM-bronse i quiz, skulle sjekke hvor lenge «mannen på gata» kunne holde Nordås' 1500-meterfart. Det holdt i drøyt 200 meter. Du trenger javascript for å se video. PÅ HJEMMEBANE: NRK møtte Narve Gilje Nordås på Sandnes stadion, hvor han og kameraten David Tørre Asprusten, som har VM-bronse i quiz, skulle sjekke hvor lenge «mannen på gata» kunne holde Nordås' 1500-meterfart. Det holdt i drøyt 200 meter.

NRK har forelagt Nordås' sitater for Henrik Ingebrigtsen, som er koordinator for brødrene, men foreløpig uten svar.

NRK har også vært i kontakt med agenten til Ingebrigtsen-brødrene, Daniel Wessfeldt. Han skriver i en melding at Jakob Ingebrigtsen er på bryllupsreise og ikke vil kommentere noe før han er hjemme igjen.

– For oss er det ikke noe oppgjør

Sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, vedkjenner at de må unngå støyen fra årets VM i 2024, hvor det både er et EM og et OL på programmet.

– Vi er nå i samtaler med de ulike utøverne og trenerne. Noen har vi hatt og noen skal vi ha med tanke på hvordan de tenker neste år, hvilke behov de har, hvordan vi skal optimalisere og hvordan vi totalt sett skal løse og legge kabalen vår, sier han.

– Nordås sier at han skal ta et skikkelig oppgjør. Synes du det er nødvendig med et skikkelig oppgjør?

– For oss er det ikke noe oppgjør. Vi har konstruktive samtaler med de forskjellige. Vi tilrettela veldig bra for Narve under VM, ut ifra de rammene som ble satt da. Vi skal tilrettelegge for utøverne i de kommende mesterskapene når vi har lagt rammene på plass.

SPORTSSJEF: Erlend Slokvik. Foto: Fredrik Hagen

Sportssjefen forteller at de har startet på samtaler med hele laget, samtaler som startet i forrige uke og vil strekke seg til neste uke.

– Ser dere noen grep dere tenker at dere bør vurdere eller gjøre inn mot neste år?

– Det er for tidlig å si. Det vi ønsker er å ha rammene klare ganske tidlig, sier Slokvik.

Her strekker Nordås ut hånda til Ingebrigtsen Du trenger javascript for å se video.

Slokvik: Mange som ikke får med egen trener til OL

Toppidrettssjef i Olympiatoppen, Tore Øvrebø, skriver i en SMS til NRK:

– Et viktig ledd i forberedelsene mot OL og PL neste år i Paris er å legge forholdene til rette for at utøverne skal kunne prestere på sitt beste. Dette gjelder også friidrett. Hvem vi snakker med om hva og når, ønsker vi ikke å gå ut med.

Nordås er allerede kvalifisert til 1500 meter i OL i Paris neste år. Det samme er Jakob Ingebrigtsen, som er regjerende olympisk mester på distansen.

Slokvik påpeker at det er Olympiatoppen som til syvende og sist tar avgjørelsen rundt hvem som får være med av utøvere og støtteapparat rundt.

– Det eneste vi vet er at det er mange utøvere som ikke får med egen trener til OL, for der er det veldig begrenset med akkrediteringer. Men det er ikke gjort noe knyttet til hvilke trenere som skal få akkreditering. Det er for tidlig, i og med at vi ikke vet troppen, sier Slokvik.

SJEF: Tore Øvrebø er toppidrettssjef i Olympiatoppen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Om VM-stikk: – Kunne spart det

Etter finalen på 5000 meter på mesterskapets siste dag, hvor Ingebrigtsen tok gull og Nordås ble nummer 14, åpnet Nordås for at han kanskje hadde sagt for mye underveis.

Det er en følelse han også sitter med nå, en måned etter VM.

– Er det noe kritikk du har kommet med som du tenker du ikke burde ha sagt?

– Ja, litt sånn at du kanskje har sagt for mye i pressesonen nede i VM. Ikke at jeg angrer på noe jeg har sagt, men litt med tanke på seg selv. At det kanskje har gjort at jeg brukte litt mer krefter enn nødvendig og uttalt seg litt for mye, svarer Nordås.

– Jeg kunne sikkert spart noen av de greiene til etter sesongen og tatt et skikkelig oppgjør, istedenfor små stikk der nede hvor du bare berører overflaten.

Tydelig misnøye under VM

Mens løpebrødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen brøt med trenerpappa Gjert Ingebrigtsen i starten av 2022, fortsatte Nordås med Ingebrigtsen som trener.

Under VM i Budapest tok Nordås bronse på 1500 meter. 24-åringen var også på forhånd ansett som en klar medaljekandidat på øvelsen, etter en rekke imponerende løp tidligere i sesongen.

Til tross for det fikk ikke Gjert Ingebrigtsen trenerakkreditering til mesterskapet. Sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, uttalte at det hele var en «totalvurdering».

TRENER OG ELEV: Gjert Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Istedenfor fikk Nordås' treningskamerat, Per Svela, en akkreditering. Ettersom Gjert Ingebrigtsen ikke fikk tilgang på utøverhotellet, valgte Nordås, Svela og Ingebrigtsen å bo på et annet hotell enn de andre norske utøverne.

Like før VM-starten åpnet Nordås opp om hva han syntes om «totalvurderingen». På en pressekonferanse sa at han følte seg «litt motarbeidet» og at han og Jakob Ingebrigtsen hadde et «ikke-eksisterende forhold».

Underveis i VM kom Nordås med stikk mot Jakob Ingebrigtsen, noe Henrik Ingebrigtsen kalte «respektløst».