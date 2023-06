Nordås om «det beste startfeltet i historia»: – Oppskrytt

Tidligere Manchester United-spiller Gordon McQueen er død

Skottlands tidligere forsvarsspiller Gordon McQueen har gått bort i en alder av 70 år. Han spilte for både Leeds og Manchester United.

Det er Manchester United som omtaler dødsfallet sin nettsider. McQueen ble diagnostisert med demens før han døde.

– Vi er knust over å måtte kunngjøre at vår tidligere forsvarsspiller Gordon McQueen har gått bort, skriver klubben.

McQueen spilte for «De røde djevlene» mellom 1978 og 1985. I den perioden noterte han seg med to mål på 184 kamper for klubben. Han har også spilt for St. Mirren og Leeds.

– Det er med et tungt hjerte vi kunngjør bortgangen til Gordon McQueen, 70, som døde hjemme tidlig på morgenen i dag, og etterlot seg sin kone Yvonne, døtrene Hayley og Anna, sønnen Eddie og hans elskede barnebarn Rudi, Etta og Ayla, skriver familien i en uttalelse.

McQueen fikk 30 A-landskamper for Skottland og scoret fem mål. Ett av dem kom mot Norge i en EM-kvalifiseringskamp på Ullevaal stadion i 1979.

(©NTB)