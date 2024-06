Narve Gilje Nordås er på plass i Stockholm bare noen dager etter en dramatisk kveld på Bislett i Oslo. For der Jakob Ingebrigtsen stupte og skrapet seg opp over målstreken, startet skadefrykten allerede på den første runden for Narve Gilje Nordås.

I rundt 1300 meter løp han med bare én sko. Tiden ble 3.34,86 – en slags verdensrekord.

– Jeg tror ikke det er så mange som har gjort det før, smiler han.

Like etter at NRK hadde intervjuet Nordås på Bislett, ble han trukket ut av pressesonen av støtteapparat fra forbundet. Legen måtte se på foten hans. For det er ikke helt trygt å dundre av gårde i 25 km/t uten skikkelig fottøy.

– Jeg var ganske heldig i uhellet. Det var kun noen få rifter i selve hælbeinet etter han som tråkket på meg og tråkket av skoen. Foten under er enda litt sår og har noen blemmer, men det er ikke noen varige mén, betrygger Nordås.

KUTT: Og litt til. Slik så Nordås' fot ut etter løpet. Foto: Magnus Gamlem / NRK

På Bislett ble han ført ned i katakombene, hvor det ble hengt opp store tepper for å verne ham fra pressens kameraer. Ikke ulikt slik det så ut da Danmarks Christian Eriksen kollapset under fotball-EM i 2022.

Nordås avslører hva som skjedde bak hans tepper.

– Det var nok ikke noe mer dramatisk enn å rense de små riftene og legge på et plaster. Det var ikke noe hjertestans eller noe sånt.

Nordås får medisinsk hjelp: – Dette skal ikke være noe TV-show Du trenger javascript for å se video.

– Et trøstende klapp

Da Nordås satt skuffet og smått forslått på banedekket etter løpet, var det Jakob Ingebrigtsen som kom bort og klappet ham på skulderen. Deretter ga de to norske løpestjernene hverandre en knoke.

– Det var en trøstende klapp. Og det er klart i den grad noen strekker ut hånda så skal jeg være den første til å ta den imot. Jeg setter pris på det, sier Nordås.

NEVE MOT NEVE: Nordås og Ingebrigtsen etter løpet, hvor førstnevnte måtte slite med bare én sko i 1300 meter. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Under det forrige store mesterskapet, VM i Budapest i fjor sommer, var det anspent mellom de to. Et komplisert bakteppe skapte avstand mellom Nordås og Ingebrigtsen, og det ble sendt flere små stikk gjennom media.

Før friidretts-EM kommende uke, virker konfliktnivået å være lavere mellom de to.

– Det er klart at sånne gester som det setter vi pris på uavhengig av hvordan situasjonen er, sier jærbuen.

Går for superløp i sterkt felt

Og så til hvorfor Nordås har tatt turen til Stockholm. Søndag kl. 18.39 løper han 3000 meter i den svenske hovedstaden. Og det i et tøft felt.

Andreas Almgren, Luis Grijalva og Dominic Lobalu løp alle styggfort under 5000-meteren på Bislett tidligere i uka, og stiller alle til start mot Nordås.

– Konkurransen er skyhøy, sier Nordås og spår en vinnertid under 7.30.

Hjemmehåpet Almgren har satt fire svenske rekorder denne sesongen, og har ikke lavere ambisjoner i Stockholm.

– Jeg er i bedre form enn noen gang. 7.37 på 3000 meter er den dårligste svenske rekorden jeg har, så jeg skal prøve å senke den, forteller han.

SVENSK HÅP: Andreas Almgren. Foto: BILDBYRÅN

Nordås satte personlig rekord med 7.35,75 på distansen under Trond Mohn Games forrige måned. Ambisjonen er å gjøre det samme igjen over landegrensen.

– Jeg går for pers. Så lenge feltet, farten og haren har lagt opp til det. Forholdene, sånn som de er nå, er ikke så bra til å løpe maraton, men for 3000 er det fine forhold, forteller han mens noen slitere kjemper seg gjennom solsteiken under Stockholm maraton.

– Vil det være ekstra godt å vinne på svensk grunn?

– Svenskene tror jeg bryr seg fint lite om oss nordmenn. De er litt arrogante og nordmenn er litt underdanige i forhold til seg selv, tenker de. Men jeg tror de holder med sin mann i feltet. Jeg skal prøve å gni litt salt i det såret, avslutter Nordås før han og kjæresten Oda Andersen Lundeby rusler av gårde i stockholmssola.

Følg Diamond League-stevnet fra Stockhom på NRK 1 fra kl. 18 søndag.