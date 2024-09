NRK møter Narve Gilje Nordås sammen med kjæresten Oda Andersen Lundeby på treningsbanen, dagen før han skal i aksjon på 1500-meter i Diamond League-stevnet i Zürich.

Det har gått noen uker siden han reiste tomhendt hjem fra OL, og i tiden etterpå angret han lenge på at han tok en ekstra øvelse i Paris – i frykt for at resten av sesongen skulle stå i fare.

– Da jeg kom i mål på 5000 etter finalen så var det en følelse av å være klasket i asfalten og valset over av fire hjullastere, forteller Nordås til NRK.

Medaljemessig ble OL en gedigen skuffelse for 25-åringen og tiden etterpå ble tung.

INGEN MEDALJER: OL endte med en syvendeplass på 1500 meter for Nordås.

– Følte meg helt forferdelig

Å skulle reise hjem og fortsette en sesong etter den nedturen føltes urealistisk på det punktet, forteller han.

– Det ble ikke noen medaljer på noen av de. Det var dessverre forventet, men selvsagt skuffende. Jeg ble litt tom og fikk den berømmelige «post-Olympic blues», sier han.

Kjæresten forteller at de tok seg en rolig periode etter at de kom hjem fra Paris.

– Man merker jo at han er sliten. Nå var jeg ikke utøver, men jeg var der og man er jo på hele tiden. Jeg skjønner han godt. Jeg følte vi koblet godt av etter at vi kom hjem og slappet av og tenkte ikke så mye mer på det. Vi gjorde det som ga oss løpsglede, sier Lundeby.

KJÆRESTEN: Oda Andersen Lundeby er sammen med Nordås i Zürich.

Deretter gikk Nordås fra å klare å jogge, til å kjøre terskeløkter, til å så begynne å føle seg som seg selv igjen.

– Plutselig så klarer du å omstille og har lyst til å kjøre baneøkter igjen. Når du ser det går greit der så har du lyst til å konkurrere.

Men likevel var det ingen enkel vei tilbake.

– Det var den første ordentlige hardøkten hvor jeg følte meg helt forferdelig. Jeg klarte ikke å springe én runde på 1500-farten og fikk ikke luft. Jeg var litt sånn «ok, hvordan skal dette gå da?». Men så var jeg i høyden, fikk bygd meg opp gradvis og har følt meg litt bedre, sier Nordås.

– Ble mer sulten

OL i Paris endte med en syvendeplass på 1500-meter for Nordås. Etter det valgte han også å gyve løs på 5000 meteren, der det ble det en 17.-plass.

Nordås forklarte valget i etterkant med at han følte seg overtalt til å stille opp på 5000-meteren, men at det ikke var en enkeltperson som sto bak.

Dette sa Nordås om 5000-valget i OL: – Angrer du på at du løp 5000-meteren i stedet for å dra hjem? – Ja, men det får man ikke gjort noe med, svarte Nordås. – Er det noe positivt å ta med seg fra det? – Egentlig ikke, for det faktum at jeg stiller på 5000, gjør at jeg blir fullstendig tappet med tanke på resten av sesongen, så nå kan det være at den også ryker, sa han i OL.

ANGRET: Nordås angret lenge på at han valgte å løpe 5000-meteren i OL. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Nå ser han langt mer positivt på siste del av sesongen.

– For min del så var det ikke så mye å bli mett av i OL, du ble mer sulten, rett og slett. Selv om jeg fysisk var helt ødelagt så kan det ligge en stor gevinst i å springe så mange løp på så kort tid med tanke på superkompensasjonen. Det forutsetter at man tar det meget rolig i mange uker etterpå, det har jeg gjort. Formen har blitt jevnt og trutt bedre og bedre. Jeg håper det samsvarer med det jeg presterer utpå her i morgen, sier Nordås og ser frem mot konkurransen i Zürich.

Etter den konkurransen er det bare Diamond League-finalen som gjenstår.

– Du er potensielt på vippen med tanke på å kvalifisere deg til Diamond League-finalen i Brussel neste helg. Har du sett for deg hvilken plassering du må havne på her for å holde nok folk bak deg?

– Jeg kan si så mye som at uansett hvordan det går her i morgen så er jeg kvalifisert til Brussel. For jeg vet at folk som kommer til å trekke seg har 13 poeng og det er nok. Jeg springer ikke og tenker på Brussel. Jeg springer her for å springe så fort som mulig og plassere meg så høyt som mulig.