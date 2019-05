Når TV-seerne går over streken, ringer Roar Stokke dem tilbake

– Fotball er så mye følelser, og supporterne må ta det ut et sted.

Roar Stokke sitter på stuebordet med datamaskinen oppe. Han ruller nedover skjermen, og leser seg opp på siste nytt før mesterligafinalen mellom Tottenham og Liverpool på lørdag. Foran ham ligger fem-seks ark fulle av notater. Stokke gjør seg klar for sin 18. finale i kommentatorbua.

Det er den største fotballkampen i 2019, og TV-seerne kan glede seg til uttrykk som:

«Du verden!»

«Det e vidunderlig!»

«Aldeles for dårlig»

«Legg inn søknad om gulkort»

«Og det skyyyytes!»

«Hainn e alltid spillbar ...»

«Splitte mine bramseil!»

Uttrykkene, den trønderske rapporteringen, er blitt lyden av mesterligaen for en hel generasjon. De har vokst opp med at Roar Stokke kommenterer fra «Old Trafford, drømmenes teater», «Estadio Dragao, dragestadion» eller «mektige San Siro». Akkurat som pokalen, hymnen og ballen, er Roar Stokke blitt en del av mesterligaen.

– Den oppvoksende generasjonen, alle som har fulgt med på mesterligaen de siste årene, de har fått Stokke på maten to ganger i uka, de har et forhold til stemmen min. Det prøver jeg å forvalte på en positiv måte. Og det aller, aller meste er positivt, sier Stokke.

Parodiene

Hvis du googler «Roar Stokke», foreslår søkemotoren «Roar Stokke parodi» som øverste alternativ. Det er ikke uten grunn. RBKs Pål André Helland, imitator Kasper Foss og komiker Christian Mikkelsen er blant dem som har forsøkt seg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Den lista kunne ha vært lang, ha ha!

Stokke smiler bredt, han har fått med seg mange av innslagene.

– Vi «trønderan», hvis vi er oss sjøl og har særegne uttrykk, så er vi nok takknemlige å parodiere. Men å være trønder og parodiere andre trøndere, det gir de gir minuspoeng.

– Men Kasper Foss, unge Kasper Foss, han guttungen. Å høre ham parodiere andre, det er stor idrett. Så jeg gikk egentlig og venta på at den kom, når skal jeg bli parodiert?

Så kom den...

– Det er spot on, fyren er fantastisk. Veldig bra, Kasper, sier Stokke, ler og viser tommel opp.

Ringer tilbake til kritikerne

Parodiene har kommet hyppig de siste årene, men reaksjonene har alltid vært der. De siste årene, med sosiale medier, er veien fra TV-seer til kommentatorbua blitt kort, kanskje litt for kort. Det meste som kommer er lissepasninger, men innimellom dukker det opp verbale takninger i knehøyde.

– Det kommer meldinger som ikke burde ha kommet, sier Roar Stokke.

Han sier selv at han ikke dykker ned i kommentarfelt for å finne ting som er negativt.

– Du kan like eller mislike en kommentator, men noen ting er bare ikke greit. Det har hendt at jeg har ringt dagen etter og sagt ifra. Jeg har fått meldinger fra menn over 40 år, som er småbarnsforeldre og jobber i betrodde stillinger. Jeg har ringt dem dagen etter og spurt om de fortsatt står for det. Da kryper de til korset og ber om unnskyldning. Og det får jeg leve med, fotball er følelser.

SNART AVREISE: Roar Stokke gjør de siste forberedelsene hjemme i Trondheim før avreise til Madrid. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Særlig én ting opprører TV-seerne. Når de sitter hjemme i sofaen og opplever at kommentatoren heier på det ene laget. Da kommer kritikken umiddelbart.

– Når jeg kommenterer, er jeg forberedt på to fotballag. Når det ene laget spiller bedre, hender det at du blir litt blendet og roser det ene laget. Det handler om å finne balansen; det skal være naturlig. Man kan ikke sitte og ha noe favorittlag i en kamp.

– Men noen tror jo at fotballkommentatorer avgjør fotballkamper.

Vraket etter 18 år

Vi skrur tiden tilbake til 2001. Roar Stokke kommenterer sin første mesterligafinale. John Carew og Valencia møter Bayern München på mektige San Siro i Milano. Det blir starten på 17 strake finaler for Roar Stokke på kommentatorplass.

Men i fjor ble finalerekken brutt. Da Real Madrid slo Liverpool i Kiev, var Roar Stokke byttet ut. Da ble det bråk.

– Ska vi itj' slå et strek over 2018? spør Stokke, og tar en liten pause.

Kommentatorbyttet opprørte mange TV-seere. Stemmen av mesterligaen ble byttet ut; hverken Roar Stokke eller ekspert Vidar Davidsen var i Kiev for, Viasat byttet ut kommentatoren etter 17 strake finaler.

Morten Langli kommenterte kampen for Viasat, men for mange var ikke mesterligaen det samme uten den trønderske røsten. Dermed var det helt andre meldinger som dumpet inn i innboksen.

– Jeg har ikke noe krav om å kommentere fotballfinaler, enten det er for Viasat eller andre. Da opplevde jeg at mange har et forhold til meg, at jeg var savnet. Det satte jeg stor pris på. Som kommentator får du høre når noe er «gæli», og det er ikke alltid lett å si noe positivt. Men da fikk jeg mye positivt. Det tar jeg med meg, at mange reagerte.

Takker Nils Arne Eggen

MIRAKEL: Dudek redder straffen fra Andrij Sjevtsjenko, og Liverpool vinner mesterligafinalen mot Milan på straffer. Foto: Thomas Kienzle / AP

«Du verden, Jerzy Dudek e den store, store, store helten! Liverpool-supporterne har tilgitt deg til evig tid. Du skal i glass og ramme på Anfield. Det e ubestridt»

Dudeks redning i Istanbul i 2005 er et av mange store finaleøyeblikk. Da var den utenkelige snuoperasjonen et faktum, og Liverpool vant mesterligaen.

Men de ikoniske øyeblikkene hadde aldri vært der de samme uten denne mannen:

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Som alle andre må jeg takke Nils Arne og RBK. Jeg var fotballspiller i Nardo, og vi gjorde det så bra at jeg fikk muligheten til å reise og trene større lag i Norge. Så kvalifiserte Rosenborg seg til mesterligaen, og jeg ble spurt av P4 om å være ekspert. Så har snøballen rulla. Det var egentlig ikke noe ambisjon for meg, jeg har ikke drømt om å være på TV.

Trenerkarrieren ble lagt på vent.

TRENER: Slik så Roar Stokke ut sist han var trener. Som spillende trener i Trondheim-klubben Nardo. Foto: NRK

Den kunne ha blitt gjenopplivet i Irak for tolv år siden.

Takket nei til Drillo og Irak

Siden han forlot livet som Nardo-trener og startet som fotballkommentator, har det meste dreid seg i mesterligaen og fotball. Stokke sier at han har hatt dialog med Rosenborg, og for et par år siden fikk han tilbud om å starte i NFF.

I 2007 kom tilbudet som kunne snudd opp ned på karrieren. Egil Olsen hadde takket ja til å ta over Irak, og jaktet på assistenttrener. Roar Stokke sto øverst på ønskelisten.

– Drillo ville ha meg med, og det var artig å bli spurt. Det var for utrygt, rett og slett. Jeg stolte ikke helt på at det var sikkert nok med kontrakter og økonomi, sier Stokke.

Så legger han til:

– Også e æ lojal, sier han, med kraftig trykk på j-en.

– Da jeg først var i en periode med Viasat, midt i en sesong, hadde jeg ikke lyst til å stikke fra dem og jobben jeg alltid har trivdes med. Men jeg tar det med bak i bakhodet, som noe som var ærefullt, å bli spurt av selveste Drillo.

– Får du mye andre forespørsler?

– Jeg gjør jo det. Men de som tror at jeg klipper snorer på kjøpesentre... Jeg er ikke det. jeg er en litt introvert fyr som ikke stikker meg frem. Det blir en del spørsmål, men jeg takker ofte nei.