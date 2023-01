Om Pep Guardiola har sett Flåklypa, så kjenner han seg nok igjen i Reodor Felgen. Begge er geniale oppfinnere. Begge er på lag med en sjeik.

Begge har hatt assistenter som har kopiert arbeidstegningene.

I Flåklypa finner Felgen ut at Rudolf Blodstrupmoen, hans tidligere lærling, vinner billøp med en motor Felgen selv har designet. I Premier League har Mikel Arteta ført Arsenal til toppen med et system som ligner svært på det til Guardiola.

INNOVATØR: Reodor Felgen (midten) var kjent for sine oppfinnelser. Her flankert av Ludvig (venstre) og Solan (høyre). Foto: Maipo AS

Arteta var Guardiolas assistent i tre år i City. Arsenal ligger nå åtte poeng foran mesterne, som gikk tom for idéer i tapet mot Manchester United lørdag.

I over et tiår har Guardiola funnet opp nye knep som forfjamser rivalene. Men hvor lenge vil han klare å fornye seg?

Hva nå, Pep Guardiola? Foto: Dave Thompson / AP

Studerte Magnus Carlsen

Guardiolas fartstid på toppen er allerede lang. De fleste trenere har suksess i maks 10 år, før idéene deres blir kopiert og forbedret. Mange sliter med å finne på nye triks – og blir utdatert.

I 2015 pratet José Mourinho om hvordan flere av hans assistenter og kollegaer, blant dem André Villas-Boas og Brendan Rodgers, hadde blitt hovedtrenere selv.

– De tar med seg alt jeg har gjort, alt vi har gjort, all kunnskapen, sa Mourinho.

– Nye idéer sprer seg kjapt. Så du må sørge for å ha flere nye på lager.

Siden det har Mourinho slitt tungt, nettopp fordi han ikke har fornyet seg.

THE FINISHED ONE: Manchester-City-supportere holder opp plakater med ansiktene til Pep Guardiola og daværende Manchester United-manager José Mourinho i 2018. Foto: BEN STANSALL / AFP

Men Guardiola har overlevd ved å innovere. Siden han tok over sitt første A-lag, Barcelona, i 2008, har han holdt fast på grunnleggende prinsipper som høyt press, mye ballbesittelse og frispilling bakfra.

Innenfor disse rammene har han eksperimentert. Han har ikke bare stjålet idéer fra andre trenere; han har pratet med akademikere, regissører og økonomer. Han har studert hvordan basketlag stopper kontringer. Han har spist middag med sjakklegenden Garry Kasparov og diskutert strategien til Magnus Carlsen.

VERDENSENER: Sjakkspiller Magnus Carlsen. Foto: ARUN SANKAR / AFP

Guardiolas konstante jakt på idéer har ført til «falske niere», backer som går innover i banen, indreløpere som overlapper, keepere som slår gjennombruddspasninger, og en lang liste uvanlige formasjoner.

Trenere som møter Guardiolas lag, sier at det alltid venter en overraskelse: En ving som vandrer innover her, en spiss som trekker ned der. Ofte blir Guardiola anklaget for å overkomplisere, en konsekvens av å alltid tenke nytt.

Guardiolas suksess har vært spektakulær: På øverste nivå har han vunnet 10 ligatitler på 13 år.

Men nå sliter han mot mannen som kjenner hans hemmeligheter bedre enn noen andre.

Tok med seg læreboka

Arteta er det Mourinho beskrev for mange år siden: En assistent som kan alt om Guardiola, som kopierte læreboka i 2019 og tok den med seg til Arsenal.

Arteta har også en dyp forståelse for prinsippene som inspirerte Guardiola.

Guardiola lærte «sin» fotball da han spilte for Barcelona-laget til Johan Cruyff, nederlenderen som selv tok med seg idéer fra Ajax-laget som herjet med «Totalfotball» på 70-tallet. Fra 1988 til 1994 ble Cruyffs Barça kjent som «Drømmelaget».

IKON: Johan Cruyff. Foto: JULIAN MARTIN / AP

Som ung spilte Arteta på Barças akademi, hvor disse prinsippene var i bruk: Høyt press, få touch, en ekstra mann på midten, angrep over flere trekk. Arteta elsket Drømmelaget.

Denne felles forståelsen for hvordan fotball skal spilles, var en av grunnene til at Guardiola ønsket Arteta som assistent i 2016.

Siden det har Guardiola gjort en rekke justeringer på sine lag, slik at han ikke skal bli forutsigbar.

Dessverre for ham, har Arteta fulgt med i timen.

Systemet

Siden Arteta tok over Arsenal i 2019, har han brukt mange systemer, men strukturen han spiller med nå, er svært lik den til City. Formasjonen er 4-3-3. De to sidebackene går innover i banen for å skape overtall. Når Arsenal avslutter angrep, trekker de inn for å stoppe kontringer utenfor boksen.

Dette er trekk Guardiola har eksperimentert med siden 2014.

Arsenal liker å bygge opp spillet på venstre side, for så å sende ballen til en høyrekant som strekker spillet (Bukayo Saka). Siden høyrebacken (Ben White) ligger sentralt inn i banen, kan vingen utfordre én mot én. Dette er en annen klassiker fra City.

Sentralt ligger en smart ballvinner. Den høyre indreløperen er en målfarlig playmaker som beveger seg inn i mellomrommet: Martin Ødegaard (Arsenal) og Kevin De Bruyne (City).

Arteta har også hentet to spillere fra City: Oleksandr Zintsjenko og Gabriel Jesus.

SUKSESS: Martin Ødegaard og Arsenal kan juble for hvordan sesongen har gått til nå. Foto: Frank Augstein / AP

Få hadde trodd at Arteta skulle implementere dette systemet så bra. Selv om han hadde sett det virke for City, krever det enormt med tro, taktisk intelligens og pedagogiske ferdigheter for å få det samme til med Arsenal, som lå på 10. plass da han tok jobben.

Arteta har mindre erfaring enn Guardiola. Han trener en klubb med mindre ressurser. Han har hentet navn som var ment å være for dårlige for Citys førsteellever.

Nå spiller Arsenal «Guardiola-fotball» bedre enn Guardiolas eget lag.

Tøft kappløp

Med det viser Arteta hvor vanskelig det er for en trener å holde seg på toppen i lang tid. Guardiola har inspirert taktikere verden rundt i mer enn et tiår. Flere av dem har allerede konkurrert mot ham. Og noen av dem har slått ham.

Forrige lørdag tapte Guardiola mot Manchester United, som nå ligger ett poeng bak City. Uniteds trener, Erik ten Hag, elsker Cruyffs fotball, og spurte legenden et spørsmål som 13-åring på et TV-show i Nederland hvor Cruyff var gjest.

I 2013 tok Ten Hag over Bayern Münchens andrelag i tysk fjerdedivisjon, delvis fordi det ga ham sjansen til å studere Guardiola, som tok over A-laget samme år.

Da Ten Hag tok over Ajax i 2017, brukte han den taktiske strukturen han hadde lært av Guardiola.

Før derbyet ble Ten Hag spurt hvor mye han har lært av Guardiola.

– Det er for mye å fortelle om her, sa Ten Hag.

Overalt hvor Guardiola snur seg, ser han trenere som har studert ham, og deler av sin egen fotball. Som Reodor Felgen er han med i et tøft kappløp mot sin egen elev. For en av fotballens største oppfinnere har det aldri vært vanskeligere å være original.