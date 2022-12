Når kongen selv får bestemme

En kamerat av meg, Christen Horn Johannessen heter han, ble verdensmester i seiling i en klasse ved navn 5,5 meter en gang tidlig på 1990-tallet. Siden har han bare blitt kalt «Verdensmesteren».

Av norske utøvere som vant VM-gull noen år tidligere, i 1987, snakkes det gjerne om løperdronningen Ingrid Kristiansen, langrennsstjernen Anne Jahren eller kombinertløper Torbjørn Løkken. Verdensmesterne våre.

Han som hadde fortjent det samme ærefulle kallenavn, hadde allerede titler som langt overgikk denne. Verdensmesteren i 5,5 meter var kronprins i 1987 og ble konge under fire år senere. Da blir du ikke kalt annet, uansett sportslige bragder.

En meget dyktig rormann

Men vår seilermester fra Kiel i juni dette året har heller ikke i samme grad fått sin fortjente oppmerksomhet.

Norge har etter all sannsynlighet verdens mest populære konge. Men prestasjonene hans som seiler er nok på et høyere nivå enn mange av oss egentlig har innsett.

For når kongen nå legger opp, er det ikke kun hans unike status som gjør det interessant. Også rent sportslig blir kong Harald ansett som en meget dyktig rormann, med særdeles velutviklede taktiske egenskaper. Dette har også gjort det mulig å ha en karriere som har strukket seg helt til den unge alder av 85 år.

Så sent som i juli var kongen skipper da han sammen med sitt mannskap deltok i VM for 8-metere i Sveits. Denne gang ble det 10. plass. Det har altså gått bedre før.

VM-GULL: Under VM i Kiel i 1987 tok Kong Harald VM-gull i entonner. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Den olympiske sårhet

Daværende kronprins Harald regner VM-gullet i entonner i Kiel i 1987 som sin største idrettsprestasjon.

I en rekke triumfer som kunne vært enda lenger.

I forbindelse med NRK-serien «Karsten og Leif» fikk en sedvanlig shortskledd Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes en sjelden audiens på Kongsgården på Bygdøy i 2020. Det ble et særdeles åpenhjertig møte mellom tre av nasjonens største idrettspersonligheter.

I samtalen kommer det frem en åpen sårhet rundt det kongen selv betegner som det klart største for en seiler- nemlig OL.

For der Warholm spør kongen hva han synes om sin egen imponerende idrettskarriere, svarer han kontant:

«Hadde jeg fått til noe i OL, så hadde jeg vært fornøyd. Men ellers ikke.»

Kong Harald tar imot Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes på Bygdøy kongsgård. Sesong 1 (1:5) Du trenger javascript for å se video. Kong Harald tar imot Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes på Bygdøy kongsgård. Sesong 1 (1:5)

Kongen var deltaker i tre olympiske sommerleker. Først i Tokyo i 1964, der han var flaggbærer og endte på en meget habil 8. plass i 5,5-metersklassen, så en 11. plass i samme klasse i Mexico by i 1968, før det kulminerte i 1972, der OL-seilasene gikk i nevnte Kiel, nord i Tyskland.

Kongen og hans mannskap i soling, som hadde tatt over for 5,5-meteren som OL-klasse, var i det ypperste favorittsjiktet, etter imponerende seiling i forkant av lekene. Men medaljesjansene forsvant i sola over Østersjøen. Og med det også den store sportslige drømmen.

Den om å gjenta faren Olavs prestasjon, da han ble olympisk mester i 6-meter i Amsterdam i 1928.

Sønnen var så skuffet etter lekene i 1972 at han og hans mannskap tok et opphold fra seilingen i to lange år.

Heldigvis fortsatte kongen. I hele 48 år til. Før han nå legger opp. I den beskjedne alder av 85.

2022: Kong Harald under VM i seiling for 9-metere i Genève i Sveits i sommer. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Et spørsmål om tid

Kong Harald påstår selv han aldri har vært toppidrettsmann.

Han har rett og slett ikke hatt tid.

I motsetning til mange av konkurrentene og utøvere i andre idretter, har han aldri kunnet ta seg fri fra andre plikter gjennom lang nok tid til virkelig å satse på idretten.

«Tid er min minimumsfaktor,» som kongen selv uttrykker det.

Hans merittliste taler mot hans påstand, men Kongen har et åpenbart poeng.

Nå har kongen bestemt at en mer enn 80 år lang karriere over.

Der kongen ikke i ønsket grad har fått prioritere kvalitet i seilingen, så har han i hvert fall tatt det igjen i kvantitet.

1939: Kronprinsesse Märtha og Prins Harald ombord i seilbåten Sira ved Vollen i Asker, 1939. Foto: Det kongelige hoff

Et kongelig friminutt

De første bildene av den lille prins Harald i en seilbåt på Slottets egne sider er fra 1939, altså da Kongen var 2 små år. Ved hans side sitter moren, kronprinsesse Märtha. Siden ble seilingen både en lidenskap og sikkert nok også et friminutt fra alle oppgavene og all oppmerksomheten.

Det siste har også gjenspeilet seg i anerkjennelsen av kongens prestasjoner som seiler.

Seilere blir ikke lett idrettsstjerner, rett og slett fordi de forsvinner bort fra kameralinsene og TV-seerne i lange perioder.

Derfor har vi altså satt enorm pris på vår egen idrettskonge – som tilskuer. Men neppe nok som utøver.

Innslag fra Sportsrevyen om Kong Harald fra 1987 Du trenger javascript for å se video.

Et eksempel som illustrerer dette er at fra kongen og hans mannskap vant VM i 1987, skulle Norge vente helt til 2016 før vi vant en ny internasjonal tittel i såkalt storbåt-seiling.

Da ble det gull i såkalt Landmark 43 Santa i ORC-VM.

Og man kan nesten mistenke mannskapet som videreførte seilerkongens bragder for å kunne sin historie.

Det første en av mannskapet på båten, Erik Brunborg, uttrykte til Fædrelandsvennen etter seieren var nemlig de ord vi alle gjerne vil bruke om kong Haralds karriere i dag, men ikke helt får oss til å uttale:

«Det var helt konge»