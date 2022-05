Når fortiden avgjør nåtiden

90+3’

Selv om de kan skrives mye om, har Real Madrids triumfer gjerne handlet om i tall.

Tallene over er fra Mesterligafinalen mot Atlético Madrid i 2014, da Sergio Ramos utlignet på overtid. Flere fans har tatoveringer av «90+3» eller «92:48».

10 var et annet nummer den kvelden: La Décima. Lagets tiende tittel i turneringen.

Treneren da var Carlo Ancelotti. Onsdag kveld så han samme lag regissere et nytt comeback ved å score to sene mål i semifinalen mot Manchester City.

Det var slett ikke tilfeldig. Real Madrid har skapt en selvoppfyllende profeti i denne turneringen. De har bygget opp en myte som er blitt gjentatt så ofte at alle nå tror på den.

Det var ikke bare spillerne som slo City. Det var selve historikken.

Det mytiske eierskapet

Med det menes mytene som dras frem før slike oppgjør. Sjelden har den psykologiske rammen rundt kampene spilt en større rolle i et lags ferd mot finalen.

Disse fortellingene er basert på mange hendelser som skjedde før dagens spillere ble født.

ENORM: Sergio Ramos styrer inn vinnermålet mot Atlético Madrid i mesterligafinalen i 2014. Foto: MICHAEL DALDER / Reuters

Ta for eksempel at Mesterligaen er «Real Madrids turnering». Det var klubbens president, Santiago Bernabéu, som bidro til å etablere den i 1955. Deretter vant de fem titler på rad. Allerede her spilte de på dagens stadion, oppkalt etter presidenten.

Nå har Real Madrid vunnet den 13 ganger, seks mer enn noe annet lag, og de sørger for å la verden vite det. I museet står 13 skinnende pokaler. På treningsanlegget står 13 gigantiske troféer, hver med årstallet og byen hvor finalen ble vunnet.

Dette har skapt en følelse i Madrid – blant fansen, spillerne, pressen – om at Mesterligaen tilhører dem. De har et eierskap til troféet.

Jo flere dramatiske historier de har skrevet, desto mer øker sjansen for at de gjentas.

La Remontada

Hør bare på aktørene som er involvert. Real Madrid vant turneringen i 1998, 2000 og 2002. Ingen av de sesongene var de best i Spania.

Så hva var logikken?

– Når Real Madrid spiller i Mesterligaen, deres turnering, er alt mulig, sa treneren bak to av titlene, Vicente Del Bosque.

I 2014 vant Real Madrid finalen mot Atlético. Så leverte Zinédine Zidane tre titler på rad fra 2016 til 2018. Underveis ble laget ofte rundspilt, men vant likevel, spesielt etter heroiske kamper på Santiago Bernabéu.

Hele tiden trodde spillerne og fansen at det simpelthen er slike ting Real Madrid gjør.

– Mesterligaen er Real Madrids turnering, sa Cristiano Ronaldo.

SEIER: Cristiano Ronaldo med mesterliga-trofeet. Foto: Pavel Golovkin / AP

Det finnes en annen myte som spiller inn. I 1984/85 regisserte Real Madrid en rekke opphentinger i UEFA-cupen. I semifinalen tapte de 2–0 borte mot Inter, og før returkampen sa vingen Juanito til italiensk presse:

– 90 minutter på Santiago Bernabéu er veldig lang tid.

Sitatet spilte på lagets evne til å slå tilbake når de virket døde. Real Madrid vant 3–0 og løftet senere pokalen. De er nå blitt kjent for sine Remontadas – altså comebacks.

73’ Mahrez, 0–1 (sammenlagt 3–5)

Denne kvaliteten er knyttet opp mot Santiago Bernabéu som sted. I hver av utslagsrundene i turneringen denne sesongen har Real Madrid gjort sine opphentinger der.

Da City scoret onsdag kveld og ledet 5–3 totalt, hadde Real Madrid 17 minutter på seg. De hadde klart det før.

I åttedelsfinalen lå de under 2–0 sammenlagt mot Paris Saint-Germain med en halvtime igjen, men på 17 minutter scoret Karim Benzema tre mål.

Mot Chelsea lå de under 4–3 sammenlagt med 11 minutter igjen. De vant 5–4.

– På Santiago Bernabéu kan du aldri tro at noe er tapt. Jeg kan ikke forklare det, men finnes en magi her som hjelper oss, sa Ancelotti etterpå.

HISTORISK: Real Madrids Carlo Ancelotti. Foto: Manu Fernandez / AP

Så tapte Real Madrid 4–3 borte mot City.

– Vi kommer til å gjøre noe magisk på Santiago Bernabéu, sa Benzema.

Og hvorfor ikke? Det magiske var blitt mer en regel enn et unntak. Real Madrid trodde at historien ville gjentas.

Det samme gjorde kanskje også City.

90’ Rodrygo, 1–1 (sammenlagt 4–5)

Citys trener Pep Guardiola har enorm respekt for slike ting. I 2017 sa han at City var «10 år» bak sine kontinentale rivaler.

Hvorfor? City har jo vært blant verdens beste lag i fem år.

– Vi har ikke historikken, sa Guardiola.

SKUFFET: Pep Guardiola måtte se finalebilletten glippe i sluttminuttene. Foto: CARL RECINE / Reuters

Selv playmakeren Kevin De Bruyne sa før onsdagens kamp at en seier ville endre «narrativet». Likesom folk forventer at Real Madrid skal vinne, har det blitt bygget negative myter rundt City.

«Guardiola vinner aldri Mesterligaen uten Lionel Messi».

«Guardiola skyter seg selv i foten taktisk».

«City kollapser når det gjelder».

Ved å innrømme at han ville endre dette, bekreftet De Bruyne at spillerne tenker på slike ting. Så da Rodrygo utlignet like før slutt, kan man fint tenke seg hva som gikk gjennom hodene deres.

En ny remondada var på gang. Real Madrid visste det. Fansen viste det.

– Sí, se puede! ropte 60 000 på Santiago Bernabéu.

Ja, vi kan!

90+1’ Rodrygo, 2–1 (sammenlagt 5–5)

Dermed var det disse fortellingene som løftet laget frem. Før har mange snakket om hvordan Real Madrids erfaring har vært nøkkelen.

I går scoret de alle målene etter at den legendariske midtbanetrioen – Casemiro, Toni Kroos og Luka Modric – var byttet ut.

Den inspirerende kapteinen Sergio Ramos var solgt. Ronaldo er for lengst dratt.

Comebacket mot City ble regissert av unggutter som aldri hadde vunnet Mesterligaen før. Men hver av dem kjente til Real Madrids historikk og identitet.

– Med denne drakta lærer vi å kjempe til siste slutt, sa Rodrygo, som er 21 år.

SNUOPERASJON: Unge Rodrygo tok saken i egne hender, scoret to, og førte Real Madrid inn igjen i kampen om en finalebillett. Foto: ISABEL INFANTES / Reuters

95’ Benzema, 3–1 (sammenlagt 6–5)

Seieren virket nesten uunngåelig så fort ekstraomgangene var i gang. City hadde ikke et skudd mot mål de siste 15 minuttene.

Idet Real Madrids spillere feiret med fansen, ga de to trenerne sine forklaringer til pressen.

– Det er denne klubbens historie å slåss selv når vi virker ferdige, sa Ancelotti.

– De har gjort det mange ganger opp gjennom historien, så det kunne skje mot oss også, sa Guardiola.

På Twitter oppsummerte Real Madrids offisielle konto atter en bragd.

90’

90+1’

95’

Intet mer å legge til.