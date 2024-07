Når et helt land blir enig om en spillestil

De har noe eget, spanjolene.

Lekre touch. Angrep som går på skinner. Pasninger som glir gjennom motstandernes lag som en kniv i varm tortilla. Men de er ikke bare teknisk gode.

Spania har også EMs klareste identitet.

Hvert mesterskap spiller Spania med mange korte pasninger og en tro på at god teknikk skal telle mest. Det er som om spillerne dukker opp til EM med en slags mental chip hvor de taktiske prinsippene er lastet ned og installert.

Dette betyr mye i EM, fordi det løser internasjonal fotballs største problem.

Tre metoder

Problemet er at lag trenger tid til å øve på godt angrepsspill.

Og på landslag har man ikke tid.

Godt angrepsspill – à la Spania – krever riktige avstander mellom spillerne, god kjemi, forståelse, timing og helst faste bevegelser som drilles inn gjennom repetisjon. Klubblag har tid til å mestre det, fordi de trener sammen hver dag.

Landslagstrenere? De ser spillerne sine noen få ganger i året, og før turneringer tar de imot en gjeng utslitte stjerner som er vant til ulike taktiske systemer i sine klubber. På noen uker skal treneren sette dem sammen til et velbalansert lag.

Det er ikke lett. Spesielt om du vil spille «god» fotball.

Det finnes tre måter å takle problemet på.

Den første er å gi opp hele greia. Sats heller på ting som kan læres på kort tid, som en solid lagstruktur uten ball, gode dødballer og kalde straffer. Mange lag har vunnet titler slik, blant dem dagens Frankrike, som igjen har gitt inspirasjon til Spanias finalemotstandere England.

PÅ SEIERSTOKT: Englands landslagssjef Gareth Southgate. Foto: Reuters

Den andre metoden er å bruke mange spillere fra én klubb som spiller offensiv fotball, og dermed importere idéene og spilleforståelsen. Sovjetunionen brukte nesten hele laget til Dynamo Kiev da de kom til EM-finalen i 1988, og Tyskland lånte stammen fra Bayern München da de vant VM i 2014.

Det er smart, så sant man har en slik klubb i hjemlandet.

Men Spania? De henter ikke sine idéer fra én klubb.

I Spania gjennomsyret spillestilen hele landet.

Revolusjon

Folk kaller den ofte «Tiki-Taka», et begrep som grovt sett refererer til ballbesittende fotball med korte pasninger og høyt press.

Den er blitt et kjennetegn for spansk fotball i nyere tid, både på klubbnivå og landslag. Den læres bort på skoler, akademier og i klubber – og den sørger for at Spania produserer teknikere på løpende bånd.

Hvor mange spanske midtbanespillere har du sett som ikke er gode med ballen? Når Pedri blir skadet, setter de inn Dani Olmo. Om Rodri blir sliten, har de Mikel Merino. Spanias landslag har ingen versjon av engelske Conor Gallagher, en terrier som er på landslaget fordi han løper og kriger og svetter blod.

Men Spania har ikke alltid vært så gode.

MIDTBANEGENERAL: Spania og Manchester Citys Rodri. Her i duell med Tysklands İlkay Gündoğan. Foto: AFP

Spania pleide å være kjent som La furia española, et kallenavn som spilte på glød, tæl og innsats. Trenerne var typer som Luis Clemente, en baskisk fighter som vant titler med Athletic Club på 80-tallet med langpasninger og spisse albuer.

Spania hadde ingen klar taktisk identitet. Og de vant ingenting.

Men så ansatte de Luís Aragones, som gjorde Spania til et mer ballbesittende lag. I EM i 2008 fylte han midtbanen med korte playmakere som Xavi, David Silva og Andrés Iniesta. Spania vant landets første tittel på 44 år, og nå hadde de en vinnerformel.

VINNERLAG: Kaptein Iker Casillas og Spania kunne juble for EM-gullet i 2008. Foto: OLIVER LANG / Afp

Samtidig tok Pep Guardiola over Barcelona, et lag som skulle revolusjonere klubbfotballen med en mer ekstrem form for ballbesittelse. Med stjerner fra Barça vant Spania VM i 2010 og EM i 2012.

Tre strake titler skal i praksis være umulig.

– Vi har spilt på denne måten de siste tre årene. Det er dette vi gjør, og det ser ut til å funke, sa Xabi Alonso i løpet av VM i 2010.

Så hvorfor endre noe? Siden den triumfen har Spania alltid vært blant lagene i EM og VM som har hatt ballen best. Det var som at hele landet ble enig med seg selv: Slik skal vi spille fotball.

Verdens beste

Suksessen har inspirert nye spanske spillere til å mestre den samme stilen.

Unge spillere lar seg påvirke av dagens helter. En spansk spiller som nå er 24 år, var 10 da Spania vant VM, og de fleste i dagens tropp husker triumfen fra EM i 2008 – kanskje utenom Lamine Yamal, som ennå ikke hadde fylt ett år.

Det samme gjelder Spanias damelandslag, som vant VM i fjor. Den geniale playmakeren Aitana Bonmatí, som fikk Gullballen som verdens beste spiller, vokste opp i en by utenfor Barcelona, og lærte fotball ved å følge Guardiolas Barça.

Du trenger ikke se Bonmatí spille i mange minutter for å vite at idolene hennes var Xavi og Iniesta.

Nye fjes

I tillegg ga suksessen Spania tro på deres stil, selv da de begynte å tape.

Dette er Spanias første finale i en stor turnering på 12 år. De har slitt med å erstatte legendene som vant de tre titlene, og av og til har de trillet mye ball uten å skape store sjanser. I de siste to utgavene av VM har de røket ut mot Russland og Marokko.

Så klart blir det debatt om taktikken etter slike tap. Skal Spania være så tålmodige med ballen? Bør den klassiske stilen kombineres med andre idéer?

Her i EM har Spania fått flere ting de har savnet før. Stortalentene Nico Williams og Lamine Yamal har gitt laget en ny type fart og kreativitet langs kantene, og trener Luis de la Fuente, som vant EM på U19- og U21-nivå med Spanias ungdomslag før han tok over A-laget i 2022, fortjener sin del av æren for å gjøre laget mer direkte.

SUKSESSFULL: Spanias landslagssjef Luis de la Fuente Foto: AFP

Spania veksler nå mellom ballbesittende fotball og lynkjappe angrep langs kantene. De kan variere tempoet mer enn noen gang.

Men dette er fortsatt spansk fotball. Vi kjenner igjen stilen. Selv om De la Fuente har justert detaljene, er de grunnleggende idéene de samme som før. Ingen har angrepet med samme flyt og kjemi, og ingen har scoret flere mål.

Selv Englands trener Gareth Southgate sier at Spania har vært EMs beste lag.

Effektiv

Spanias fordel er ikke bare at de har en klar identitet, men at denne identiteten har vist seg – i lang tid nå – som den mest effektive i toppfotballen.

De store ligaene i Europa er stappet med lag som spiller på lignende vis. Spanske trenere setter standarden, fra Pep Guardiola (Manchester City) til Mikel Arteta (Arsenal), Xabi Alonso (Leverkusen) og Luis Enrique (PSG).

Alle deler de samme fundamentale prinsippene.

De lagene som ikke har en spansk trener, ansetter gjerne taktikere fra andre land som følger lignende idéer, som Erik ten Hag (Manchester United), Enzo Maresca (Chelsea) og Arne Slot (Liverpool).

Nå har Spania igjen et landslag som virkelig mestrer denne spillestilen. Ingen vet om de slår England i finalen.

Men for idéene bak Spanias fotball har EM allerede vært en suksess.