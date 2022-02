Når alle kan stå igjen som tapere

Det er en situasjon som klubber over hele Europa sliter med akkurat nå.

En stjerne som nærmer seg 30-årene, står snart uten kontrakt. Han vil ha mer penger og en lengre avtale. Sier klubben ja, må de betale dyrt for en fyr som går mot slutten av karrieren.

Men sier de nei, kan spilleren dra når kontrakten løper ut, uten at de får noe for ham.

Det er ille nok for klubber om én stjerne forsvinner slik. I Liverpool kan tre si adjø samtidig. Både Sadio Mané, Roberto Firmino og Mohamed Salah kan dra gratis sommeren 2023.

De røde har 17 måneder på å forhindre en mulig katastrofe.

Det samme kan også sies om spillerne.

Kan tjene mer andre steder

Dette er nemlig en situasjon hvor alle parter kan stå igjen som tapere.

For Liverpool er problemet klart: De vil miste tre av sine beste spillere på en gang. Siden Salah ble kjøpt i 2017, har trioen skutt de røde til én ligatittel og én mesterligatittel. De er samspilte, motiverte og sjelden skadet.

Spesielt Salah og Mané har høy status. De står med 258 mål totalt for klubben og har en samlet markedsverdi på 1,8 milliarder kroner, ifølge nettsiden Transfermarkt.

Salah, som har 17 mål og ni målgivende på 23 ligakamper denne sesongen, kan fint kalle seg verdens beste spiller.

VERDENS BESTE? Mohamed Salah har 16 mål og ni målgivende på 20 ligakamper denne sesongen, og har også hamret inn massevis av mål for Liverpool før Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Hvorfor skal disse spillerne bli? Der er insentivene mer kompliserte, for alle tre kan nok tjene langt mer penger utenfor Anfield.

Det er en grunn til at så mange skifter beite for tiden.

Dommen som gir spillerne makten

Faktisk er det rart at ikke flere stjerner har latt sine kontrakter løpe ut før nå. Hele systemet legger makten – og pengene – i deres hender.

I 1995 gjorde Bosmandommen at spillere uten kontrakt kan bytte klubb gratis. Det har skjedd sjelden siden, men i sommer kan en rekke stjerner forlate sine lag, blant dem Antonio Rüdiger, Paul Pogba, Ousmane Dembélé, Paulo Dybala og Kylian Mbappé.

Disse fem kostet sine klubber rundt 4,5 milliarder kroner totalt da de ble signert.

Det er rimelig store verdier som kan gå tapt her.

MAKT: Kylian Mbappé ønsker seg til Real Madrid, og kontrakten hans med PSG går ut i sommer Foto: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Hvorfor skjer dette nå? Én faktor er at pandemien har rammet klubbenes finanser. Ikke bare har de som eier spillerne mindre råd til å innfri lønnskravene; spillerne vet også at de fleste heller ikke har råd til å betale store overgangssummer.

Dette gjør gratisspillere enda mer attraktive. Når de skal inngå kontrakt med sin nye klubb, kan en stor del av pengene som skulle gått til overgangssummen, heller gå til spilleren.

Dette er en enkel måte for spilleren – og agenten – å tjente ekstra mye på.

Så hvorfor skulle da ikke Salah, Firmino og Mané bare dra?

Ren kunst

Det beste svaret er at de neppe vil spille like god fotball utenfor Anfield.

Blant de store navnene som står uten kontrakt i sommer, har de fleste gode grunner til å dra. Pogba har lenge virket ulykkelig i Manchester United, Dembélé er ute i kulden i Barcelona, og Mbappé vil til Real Madrid.

Kun Rüdiger er i en klubb hvor han yter maks. Det samme kan sies om Liverpools trekløver.

Det er usannsynlig at Salah, Mané og Firmino vil trives like godt andre steder, rent sportslig sett. De spiller for en av verdens beste trenere i Jürgen Klopp, som har brukt flere år på å finjustere et system som er designet for dem.

Den offensive balansen i Liverpool er ren kunst. De tre spiller hverandre gode, med hjelp fra kreative backer og en bunnsolid midtbane.

Mens alle tre var gode før de ble signert, har samtlige tatt steget opp til toppnivået i Liverpool, med Klopps hjelp. Det at de faktisk er i Liverpool, bidrar enormt til at de presterer som individer.

Slike forhold blir tøffe å gjenskape i andre lag.

De utstøtte

Dette vet spillerne som har forlatt Klopps system. Både Emre Can og Georginio Wijnaldum nektet å forlenge sine avtaler i Liverpool, og dro til Juventus og Paris Saint-Germain.

Der havnet de utenfor den kulturen og taktiske organiseringen som har gjort Liverpool så gode. Can var ikke lenge i Juventus før han ble solgt til Dortmund, en svakere klubb enn Liverpool.

Wijnaldum har slitt med å tilpasse seg PSG, og ble nylig vraket fra stallen i Mesterligaen.

NEDTUR: Philippe Coutinho forlot Liverpool til fordel for Barcelona uten suksess. Nå er brasilianeren utlånt til Aston Villa. Foto: LLUIS GENE / AFP

Så har vi Philippe Coutinho, som dro til Barcelona i januar 2018. På papiret var Barça en større klubb for ham, men det var kaos der både på og utenfor banen. Coutinho floppet og er nå på lån i Aston Villa.

Det vil overraske om Mané og Salah synker så langt ned. Begge er gode nok til å lykkes de fleste steder. Men at de skal levere like sterkt utenfor Liverpool, virker usannsynlig. I beste fall er det en stor risiko.

Klokken tikker

Dessverre for alle parter er situasjonen skummel. De fleste klubber forlenger avtalene med sine stjerner minst 18 måneder før de går ut – og helst to år før.

Jo mer tid som går, desto mer makt får spillerne og agentene. Alle tre har sagt at de vil bli.

– Det er opp til dem. De vet hva jeg vil ha, sier Salah.

VIL HELST BLI: Firmino og Salah sier at de helst vil bli hos Liverpool og Jürgen Klopp. Men det er ikke sikkert klubben har råd til å imøtekomme spillernes og agentenes krav Foto: Tim Keeton / AP

Men det er agentene som forhandler, og Liverpool kan ikke betale hva som helst. Firmino er 30 år, Mané og Salah vil være 30 innen neste sesong. Selv om alle tre leverer, spesielt de to sistnevnte, kan prestasjonene dale fort i 30-årene.

Liverpool planlegger allerede for det verste. I 2020 kjøpte de Diogo Jota, som kan spille overalt i angrepet.

Nå i januar betalte de 440 millioner kroner for Luis Díaz, en 25-årig ving.

FREMTIDEN: Luis Diaz (25) er nyinnkjøpt for at Liverpool skal bygge for tiden etter stjernetrioen Foto: PAUL ELLIS / AFP

– Alt som har skjedd, er at vi har kjøpt en veldig god spiller, sa Klopp.

Men det var ikke sant.

Forberedt på det verste

Klopp hadde også sikret seg både en Plan B om han mister sine angripere, og en brikke i forhandlingene.

Med Jota og Díaz på plass kan klubben fortelle agentene at de har alternativer. De må ikke forlenge kontraktene. Livet på Anfield går videre selv uten Salah, Firmino og Mané.

– Spillere kan ha planer for fremtiden, men klubben må være klar for enhver situasjon, sa Klopp da Díaz var klar.

Selvsagt hadde han rett, og han vet også at tidligere spillere har savnet Liverpool mer enn Liverpool har savnet dem. Men han håper nok at alle tre blir værende.

Magien med laget Klopp har bygget, er at spillerne er sterkere når de står samlet.

Det gjelder selv de aller beste.