Nær fallskjerm-krasj i storkamp

Publikum, spillere, trenere og dommere ble vitne til noe svært spesielt i München tirsdag kveld.



Like før storoppgjøret mellom Tyskland og Frankrike kom det nemlig flyvende en mann i gul fallskjerm på stadion. Videoer viser at han er nær å krasje i tribunen, men er heldig og seiler videre inn mot gressteppet og lander på bakken.



På fallskjermen står det skrevet et budskap, nemlig «kick out oil», signert miljøorganisasjonen Greenpeace.