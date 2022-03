Nådeløs Lunde etter svensk mareritt: – En av de dårligste seriene jeg har sett

Det endte altså til slutt med norsk seier da Tiril Eckhoff slo Lisa Theresa Hauser med få sekunder. Med fredagens seier tangerte hun Tora Bergers 28 verdenscupseire.

De svenske konkurrentene fikk det imidlertid knalltøft i Holmenkollen. Spesielt verdenscup-konkurrent for Marte Olsbu Røiseland, Elvira Öberg, hadde en meget vanskelig dag på jobben.

– Det er faktisk en av de dårligste seriene jeg har sett, sa Ola Lunde.

– Hun er i ferd med å gi bort verdenscupseieren totalt til Røiseland, kommenterer NRKs Andreas Stabrun Smith.

Før dagens konkurranse snakket de fleste om deres duell. De kjemper om å vinne verdenscupen sammenlagt denne helga, og det kunne knapt gått verre for Öberg.

– Oppfattet vinden helt feil

Svensken leverte en meget svak liggende skyting, der det endte med tre bom.

Dermed var hun ute av seierskampen i Holmenkollen nærmest før det hadde kommet ordentlig i gang.

Til slutt var det flere løpere som havnet mellom Öberg og Røiseland. Nå blir det også tøft for svensken å vinne verdenscupen sammenlagt.

– Jeg synes det blåste mye. Jeg blir ganske usikker og bommer på første og justerer. Så bommer jeg på de to neste. Jeg justerte feil, og jeg oppfattet vinden helt feil, enkelt og greit. Det var tøft med den starten. Man får ikke noe gratis i sporet, så det var definitivt ikke starten jeg ville ha, sier Öberg til NRK.

– Jeg har vært trøtt denne uken, for det er en lang sesong. Det er slitsomt, men med tre bom, så taper jeg ikke for mange plasseringer, og det er bra, sier hun.

Kjempetabbe av Tandrevold

Søster Hanna Öberg endte også opp med for mange bom. Det ble hele fire bom på liggende skyting.

– Det var skikkelig dårlig, og det var veldig vanskelig. Det ble ikke mye poeng i dag, så jeg får prøve å ta så mange som mulig i morgen, sier hun.

Men det var ikke bare svenskene som fikk det tøft. Ingrid Landmark Tandrevold rotet det litt til da blinken ikke var kjørt opp på stående skyting. Lunde forklarte underveis at det er løperen selv sitt ansvar å sørge for at blinken er kjørt opp.

– Dette er en tabbe av Tandrevold, fastslo Andreas Stabrun Smith.

Tandrevold ble stående lenge på standplass. Hun ladet og så klar ut, men begynte å vinke og signalisere at noe var galt. Du trenger javascript for å se video. Tandrevold ble stående lenge på standplass. Hun ladet og så klar ut, men begynte å vinke og signalisere at noe var galt.

Med det havnet Tandrevold langt bak pallplassene, og dermed en skuffende dag for hennes del.

– Jeg ser at blinken ikke har gått opp. Jeg rekker opp hånda, men det jeg vet nå, er at det jeg burde ha gjort var å ta ut magasinet for å bytte skive, sier Tandrevold til NRK.

– Jeg vet at det på papiret er min feil, men det er kjipt å ødelegge to løp på at blinken ikke er trukket opp. Det er min egen feil, påpeker hun.

Den norske skiskytteren innrømmer at hun ikke tenkte veldig rasjonelt der og da.

– Jeg burde byttet skive med en gang, men det eneste man føler er at sekundene bare går, sier Tandrevold.