Nadal hardt ut mot Djokovic: – Jeg har selv vært gjennom koronasykdom

– Verden har lidd nok på grunn av mennesker som ikke har fulgt reglene, sier Nadal til australske 7 News.

– Det er opp til de reisende å ha bevis på hvorfor man ikke trenger å vaksinere seg, og han hadde ikke det beviset, sier spanjolen.

Nadal sier Djokovic burde visst om reglene i landet som har noen av de strengeste innreisereglene i verden.

– Han har kjent til forutsetningene i flere måneder, sier Nadal.

– Han tar egne avgjørelser, og alle er frie til det. Men det finnes konsekvenser, konstaterer Nadal.

– Ingen problemer å spille i Australia

Nadal, som er blant de virkelig store profilene i internasjonal tennis med 20 Grand Slam-seirer, legger vekt på at han tror på personer med medisinsk utdannelse.

– Og hvis disse sier at vi må vaksinere oss, så må vi vaksinere oss, sier Nadal, som selv ble koronasmittet i desember. Han var derfor lenge usikker med tanke på deltagelse i Australian Open.

– Jeg har selv vært gjennom koronasykdom. Jeg har fått to vaksinedoser. Om du gjør som meg, så er det ingen problemer å spille her i Australia, sa han på en pressekonferanse torsdag.

Djokovic med Australian Open-trofeet i 2021. Foto: Andy Brownbill / AP

Ble nektet visum

Uttalelsene kommer etter at Djokovic, som ikke er koronavaksinert, forsøkte å skaffe seg medisinsk fritak for å kunne delta i Australian Open. Også Djokovic har vært smittet av korona, men har tidligere uttalt at han er imot vaksinering.

– Jeg vil ikke at noen skal bli vaksinert for å kunne reise, sa han i april 2020, ifølge NTB.

Tennisturneringen krever imidlertid at spillerne er vaksinerte. Australia slipper heller ikke inn uvaksinerte personer uten videre.

Forsøket på å skaffe seg et medisinsk fritak har derfor skapt en opphetet debatt i Australia

Melbourne, der turneringen finner sted, har vært nedstengt i lange perioder i forsøket på å stoppe pandemien. Australske myndigheter opplyste derfor onsdag at han måtte sendes ut av landet.

Avgjørelse tidligst mandag

Djokovic har anket avgjørelsen, og en dommer avgjorde torsdag at det ville komme en avgjørelse på om han får bli i Australia og spille Australian Open tidligst mandag.

Australias statsminister Scott Morrison har vært klar i sin omtale av saken. Han mente at Djokovic ikke burde få vaksineunntak.

– Vi vil fortsette å ta de rette avgjørelsene når det kommer til sikkerheten av grensene i Australia i forhold til pandemien, sa han.

Australian Open starter 17. januar.

Startfeltet i Australian Open har mottatt en del stjerneforfall. Serena Williams og Roger Federer stiller blant annet ikke. Flere toppspillere har også fått påvist koronaviruset og er usikre til start.