– Det har ikke vært lett, sier Nadal til NRK.

Spanjolen møtte et fullsatt presserom 01.45 natt til onsdag, nøyaktig 30 minutter etter at han senket Djokovic i en kamp som varte i 4 timer og 12 minutter.

Da seieren var sikret smilte spanjolen bredt og kikket opp på tribunen. Han var tydelig rørt etter maktdemonstrasjonen mot verdenseneren. På spørsmål fra NRK svarer han hvorfor det var litt ekstra spesielt:

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

– Jeg ble emosjonell fordi de siste tre og en halv månedene ikke har vært enkle for meg. Det er det. Jeg vil ikke snakke så mye om det jeg har gått gjennom de siste månedene. Nå må jeg holde det gående, for det har ikke vært tre spesielt morsomme måneder.

Siden Nadal tok sin 21. Grand Slam-triumf i Australian Open har ikke ting gått på skinner for spanjolen.

Han pådro seg et ribbeinsbrudd under Masters-turneringen i Indian Wells i midten av mars som holdt ham ute i over en måned. Da han endelig kunne trene normalt igjen, måtte han kaste inn håndkleet i Barcelona og Roma i opptakten til French Open.

– Alle de tingene som har holdt meg spesielt, men også resten av teamet gående, gjør denne kampen mer spesiell. Uten tvil, sier Nadal, som nå øyner sin 14. French Open- og 22. Grand Slam-tittel.

At seieren i kvartfinalen kom mot nettopp Djokovic gjorde det ekstra spesielt:

– Vi deler mye historie og veldig mange viktige øyeblikk mot hverandre. Det er sannheten. På den måten er det alltid en spesiell kamp mot Novak, sier Nadal, som nå reduserte til 29–30 i innbyrdes oppgjør.

Mens Nadal tok seg god tid til å hente seg inn før seiersintervjuet på banen, kunne Djokovic knapt ha forlatt den raskere. Det sedvanlige smilet var langt unna da han møtte pressen et snaut kvarter etter kampslutt:

– Jeg gjorde mitt beste. Du vet, jeg kunne spilt bedre. Jeg er stolt av å ha kjempet helt til det siste poeng. Som sagt, så tapte jeg for en bedre spiller i dag. Hadde sjaner. Tok dem ikke. Det er det, sier Djokovic.

Publikum gispet

Det var kanskje «bare» en kvartfinale, men det føltes som en finale i minuttene som ledet opp mot kampen som hadde fått starttidspunkt 20.45.

Mens solen senket seg over anlgget, blinket lysene frenetisk over reklameskiltene. Det gikk et drønn gjennom stadion da speakeren introduserte Nadal for den 15.000 menneskene på Philippe Chartrier i Paris.

Novak Djokovic' trener, Goran Ivanisevic, anslo at 80 prosent av publikum kom til å heie på Nadal. Sannheten var nok enda nærmere 100.

Med 13 seirer i French Open er det kanskje ikke så rart. Nadal hadde kun tapt tre kamper her på 18 turneringsstarter. Og han var ikke i humør til å gjøre det til fire.

Nadals åpning svarte til forventningene. Han spilte med kraft, presisjon og intensitet. Publikum pustet i takt – utgisp og inngisp.

FRUSTRERENDE: Novak Djokovic slet i servegamene sine og klarte ikke å bryte da han fikks jansen. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Jubelen startet lenge før poengene var delt ut, for tidvis ble ballvekslingene så imponerende at det var umulig å holde tyst.

– Han fyller 36 år på fredag. Jeg kan ikke huske å ha sett han spille så bra som dette. Det er så nært det beste jeg har sett ham spille, utbrøt tidligere storspiller John McEnroe, som nå er ekspert i Eurosport.

McEnroe hyllet Nadal

Nadal brøt Djokovic to ganger i første sett – som til tross for sifrene – var ganske jevnspilt. Noen av gamene varte i opp mot ti minutter.

Spanolen tok best vare på sjansene sine.

Nadal fortsatte der det slapp i andre sett og sikret seg to tidlige brudd. Men så hevet serberen spillet sitt. Han brøt tilbake og holdt serven på de to neste. Og så halte han i land et maratongame, der tavlen viste 40-40 syv ganger og han trengte fem forsøk på å ta poenget. Djokovic' tredje brudd avgjorde settet.

Og da så det ut til at Nadal skulle få nok å hanskes med. Men han hadde mer på lager og dro i land tredje sett med like suverene sifre som det første: 6–2. Syv ganger Grand Slam-vinner McEnroe lot seg forbløffe:

– Hvordan klarer denne fyren å komme over det som skjedde i andre sett og bare snu det helt rundt igjen?

Mesterlig av Nadal

Djokovic' frustrasjon ble tydeligere og tydeligere ute på banen, og publikum svarte med massiv pipekonsert da han slo racketen i nettet. Og verre skulle det bli. Da han endelig fikk kontroll på sakene, brøt Nadal tilbake.

– Han var i stand til å ta det til et nytt nivå, spesielt i starten av alle settene, kanskje unntatt det fjerde, sier Djokovic.

Kampen måtte avgjøres i tiebreak. Der var spanjolen knusende overlegen og halte i land seieren med 7–4.

– Han viste hvorfor ha er en stor mester. Han fortjente det, innrømmer Djokovic.

OL-vinneren neste

Nå venter Alexander Zverev i semifinalen etter at han slo Carlos Alcaraz 6–4, 6–4, 4–6, 7–6. Verdenstreeren tok likevel ikke av etter å ha spilt en meget sterk kamp mot stjerneskuddet:

– Som neste har jeg enten verdenseneren eller en som har vunnet turneringen 13 ganger, så det blir ikke akkurat lettere, sier Zverev, som har OL-gull som sins største bragd på CV-en.

EKSTATISK: Alexander Zverev overdøvet nesten de 15.000 fremmøtte med seiersbrølet etter kampen mot Carlos Alcaraz. Foto: Thibault Camus / AP

Casper Ruud spiller kvartfinale mot Holger Rune onsdag kveld, tidligst klokken 20.45. Vinneren møter kroatiske Marin Cilic eller russiske Andrej Rubljov i semifinalen.

PS! Rafael Nadal har kun tapt fire kamper i French Open. Tre av dem har kommet mot Novak Djokovic, mens den siste var mot Robin Söderling i 2009.