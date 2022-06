Nadal avslører ukjent drama – spilte med «sovende fot»

Gruskongens skadehistorikk er kjent. Nadal har lenge vært åpen på at han sliter med den kroniske fotplagen Mueller-Weiss-syndrom. Smertene har plaget han både på og utenfor tennisbanen i flere år.

Problemene var intet unntak under Rolland Garros-finalen mot Casper Ruud – selv om han tilsynelatende så lite preget ut.

36-åringen – som lenge har hintet om at dette kan være hans siste deltakelse i grusturneringen – avslørte etter kampen at foten måtte få bedøvelse før de entret banen i 15-draget.

– Jeg hadde ingen følelse i foten og måtte få en injeksjon på nerven, så foten sov, sa spanjolen til Eurosport.

LAVE SKULDRE: Nadal hadde god kontroll i store deler av finalen mot Casper Ruud. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Spilte med injeksjoner

Ifølge han selv finnes det ikke noe behandling mot smertene. Før søndagens finale uttalte Nadal at «han heller vil heller tape kampen og få en ny fot».

– Jeg ville vært fornøyd med livet mitt med en ny fot. Å vinne er nydelig, men livet er mye viktigere enn en tittel. Spesielt etter den karrieren jeg har hatt, sa tennisesset ifølge Marca.

Nadal entret pressekonferansen til applaus for 14. gang i karrieren. Det merkes at han føler seg hjemme i Paris. Han er den eneste av spillerne som alltid forsyner seg av vannet som står på podiet. Og etter å ha satt dem ned - med logoen pekende mot kameraene - var han klar til å ha snakket om det som har plaget ham mest de siste månedene.

Veteranen mener han har spilt under «ekstreme forhold» de siste to ukene.

– Jeg har spilt med injeksjoner i nervene for at foten skulle sove. Derfor var jeg i stand til å spille i to uker. Jeg har ingen følelser i foten, fordi legen satte anestetiske injeksjoner i nervene. Men på samme tid er det større risiko forbundet med det. Det er lettere å tråkke over når man mangler følelse, sa spanjolen til pressen etter bragden.

JUBEL: 36-åringen kunne til slutt juble for sin 22. Grand Slam-tittel. Foto: Christophe Ena / AP

Videre opplyste han at de skal forsøke ny behandling de neste ukene, og vil fortsette så lenge det fungerer. Dersom det ikke fungerer vil det tas vurderinger når de vet mer.

– Jeg vil ikke snakke om hvor mange injeksjoner jeg tok. Jeg måtte ta mye smertestillende også, men før hver match måtte jeg ta et par injeksjoner også.

– Var i bakhodet mitt

På pressekonferansen etter kampen sa Ruud at han er godt kjent med skadehistorikken til sin læremester.

– Jeg hadde i bakhodet at han er 36 år og blir eldre, som alle gjør. Jeg ville heller møtt ham nå enn da han var 22 år. Men det er bare en del av spillet. Du vet aldri hva som kan skje, sa 23-åringen.

SMIL: Rafael Nadal og Casper Ruud har kjent hverandre i mange, men ettermiddagens finale var første gang de møttes i konkurransesammenheng. Foto: Michel Euler / AP

– Svakt punkt

Snarøya-gutten berømmer Nadal, som med seieren tok sin 14. Roland Garros- og 22. Grand Slam-tittel, for at han spilte så bra tross skadeproblemene.

Spanjolen vant komfortabelt med settsifrene 6–3, 6–3, 6–0.

– Men at han har gjort det så bra denne uken overrasker meg ikke i det hele tatt. Han har legen sin her og alle i teamet sørget for at han skulle være klare til denne finalen. Jeg forventet ikke at han skille ha problemer med foten, men det var kanskje i bakhodet mitt at noe kan skje og at jeg ikke skulle gi opp uansett hva stillingen var, sa Ruud.