Nå vil Warholm bryte magisk tidsgrense

– Jeg har et mål om å forbedre meg og at jeg skal kunne springe fortere. Det er en barriere å springe under 48 sekunder som jeg kunne tenke meg (å bryte), sier verdensmesteren til NRK om 2018-sesongen.

Det betyr at sunnmøringen må forbedre sin norske rekord på 48.22 med 23 hundredeler.

En rekord han har forbedret med 27 hundredeler siden gjennombruddsåret 2016.

Mener målet er realistisk

– Jeg mener det er realistisk, og jeg trener for å finne ut om det er realistisk. Den eneste måten å finne det ut på, er bare å gjøre det egentlig, sier 21-åringen.

NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, mener at det er helt naturlig for en verdensmester å sette seg store mål og sikte mot de runde tallene.

IMPONERT: NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, mener det er naturlig for Warholm å sikte seg inn på 47-tallet i 2018-sesongen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Likevel mener OL-vinneren at Warholm bør jobbe hardest med å prestere på et jevnt høyt nivå i 2018.

– Én ting er å få til et maksløp på 47-tallet. Jeg tror at han også er opptatt av å stabilisere seg på et litt høyere nivå enn i fjor, sier Rodal.

Tre europeere på elleve år

Warholm kan altså bli den fjerde europeeren på elleve år som bryter den magiske tidsgrensen.

I 2010 løp han som skulle bli verdensmester på distansen året etter, David Greene, inn til sin første 400 meter hekk under 48 blank.

To år senere gjentok Greene bragden i et Golden League-stevne i Paris.

VERDENSMESTER: Tidligere verdensmester, David Greene, er den eneste europeeren de siste elleve årene som har vært under 48 sekunder to ganger. Foto: KIM KYUNG-HOON / Reuters

Det skulle ta fire nye år før noen europeer skulle komme i mål under 48 sekunder igjen. I finalen i Rio-OL 2016 meldte både irske Thomas Barr og tyrkiske Yasmani Copello seg inn i den eksklusive klubben.

Ett år senere løp Copello inn til VM-sølv, kun slått av Karsten Warholm.

Må takle forventningspresset

I 2018 er det klart for nok et mesterskap, EM i Berlin.

Warholm er klar over at forventningene til ham vil være skyhøye etter VM-gullet.

– Da er det nok viktigere enn noen gang å være skjerpet, tror jeg. Det blir kanskje en av de største utfordringene i min karriere så langt.

UTFORDRER: Tyrkiske Yasmani Copello blir en av de største utfordrerne når Karsten Warholm skal løpe for gull i EM i Berlin 2018. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Der Warholm i 2017-sesongen kunne gå under radaren til konkurrentene, er det nå han alle vil slå.

– Jeg er ikke en «dark horse» lenger. Nå er det nye tider, sier han.

Warholm mener at det er viktig å ikke bli «høy på pæra». Det er Rodal på ingen måte redd for at skal skje.

– Spesielt ikke når han nevner det allerede på denne tiden av året og er klar over at det kan være et lite faremoment. Han er en smart og klok utøver, sier Rodal.