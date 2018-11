Nå vil Northug for alvor gå Tour de Ski – og treneren sier «ja, kanskje»

Det forteller Northug til NRK.

På spørsmål om Tour de Ski, som begynner 29. desember, er innen rekkevidde, svarer 32-åringen «ja, det begynner å bli det».

AVSLAPPET: Petter Northug venter på premieseremonien i et telt etter andreplassen under Norgescup på Gålå. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

For etter det NRK forstår er Tour de Ski, som tidligere sesonger, et mål å rekke for skistjernen etter en trøblete sommer, høst og tidlig vinter.

– Det spørs hvilke løpere som velger å stå over. Jeg står ikke i veien for dem som går fort i verdenscup fremover. De har førsteprioritet. Men det kan åpne seg en mulighet for meg, sier Northug.

Lørdag overrasket han positivt ved å bli nummer to under Norgescup-sprinten på Gålå.

Northug mener at han får en indikasjon på om han kan gå touren etter helgen på Beitostølen den niende desember. Da tror han landslagsledelsen får beskjed fra flere løpere om de faktisk vil gå Tour de Ski.

– Da vet vi hvem som er nærmere å takke ja eller nei, sier Northug.

Avviser all verdenscup før jul

Men verdenscup-programmet de neste tre ukene er han helt avvisende til.

Northug ble ikke tatt ut til verdenscup på Lillehammer kommende helg. Han sier rett ut at han ikke ser noe poeng å gå der. Grunnen er at han ikke tror han klarer å gå videre fra prologen fredag.

Northug melder også at det ikke er interessant å gå verdenscup på Beitostølen helgen etter. Der er det blant annet stafett på programmet. 32-åringen humrer lett og sier at han ikke har tenkt å «ødelegge for et helt lag», og sikter til en etappe for Norge 2.

Heller ikke en sprint i Davos i mellomhøyde den 15. desember er aktuelt, sier han.

Avventer Tour de Ski-beskjed i høyden

Dermed er Northug fortsatt forberedt på å gå Skandinavisk Cup i Östersund 14. og 15 desember. I perioden før Tour de Ski er han nå, etter helgens resultat, enda mer positiv til å reise på et høydeopphold i midten av desember.

– Ja, hvis det fungerer greit i Skan cup-helgen. Da reiser jeg med «brorsan» (Even) til høyden med en gang, ligger der og avventer en eventuell Tour de Ski-beskjed... sier Northug, og smiler godt når han legger til at han må innfinne seg med «nye Gålå-renn», det vil si konkurranser på Norgescup-nivå, dersom det ikke blir noe tour denne sesongen.

– Med fremgang, så er svaret «ja»

SPRINTLANDSLAGSTRENER: Arild Monsen, her fra verdenscupåpningen i finske Ruka sist helg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sprinttrener Arild Monsen forteller at Norge har en kvote på ti herreløpere til Tour de Ski og sier at Northugs øvrige plan, som å droppe all verdenscup før touren, rimer bra med det han selv tenker.

Monsen svarer slik på Northugs Tour de Ski-ønske:

– Med fremgang, så er svaret ja. Da er det aktuelt. Men det kan også være at det blir deler av Tour de Ski, sier Monsen – og antyder dermed at Northug kanskje ikke fullfører samtlige etapper i Mellom-Europa, dersom han først blir tatt ut.

Sprinttreneren vil ikke kommentere om plassen ligger vidåpen for skistjernen og ikke svare på vegne av allroundlandslagets løpere og deres prioriteringer.