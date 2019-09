Nå vet alle hvem Haaland er

Mange fotballspillere kan bruke 10 eller 15 år på å få en plass i historiebøkene i mesterligaen, verdens mest prestisjefylte klubbturnering.

I kveld trengte Erling Braut Haaland kun 45 minutter.

Den norske spissen har banket inn mål for Salzburg denne sesongen, men de spiller i Østerrike. Dette var mesterligaen. Ett mål av Haaland i sin debut i turneringen hadde vært stort.

To mål hadde vært bemerkelsesverdig.

Tre mål er sensasjonelt. Og når det i tillegg skjer på én omgang, skaper det ringvirkninger.

Raúl, Rooney, Haaland

Utrolig nok er dette andre gangen på under en uke at en norsk unggutt skaper oppmerksomhet internasjonalt. Martin Ødegaard har fått en knallstart i spanske Real Sociedad, og scoret i helgen sitt første mål for klubben, mot storlaget Atlético Madrid.

I Spania omtales 20-åringen som en av ligaens store unge stjerner, og en som sannsynligvis har en fremtid på førstelaget til Real Madrid.

Så, tre dager etterpå, scorer altså Haaland tre mål i sin debut i mesterligaen.

La oss bare få det unna med en gang: Ikke siden denne turneringen og dens forgjenger startet i 1955, har noen klart det Haaland gjorde i kveld. Med sine 19 år og 58 dager er han den yngste debutanten i turneringen som har scoret hattrick før pause.

Han er den tredje yngste spilleren til å score et «normalt» hattrick i turneringen.

De to som gjorde det i yngre alder, er den spanske spisslegenden Raúl og den tidligere Manchester United-stjernen Wayne Rooney.

Man kan trygt si at Haaland er i godt selskap.

WAYNE OG ERLING: Wayne Rooney scoret tre mål i mesterligadebuten mot Fenerbahce i 2004. Foto: PAUL BARKER

Ustoppelig

Hva betyr dette hattricket for Haaland? I korte trekk viser han både fans, presse og mulige fremtidige arbeidsgivere at han kan levere i den største turneringen av dem alle.

Man kan gjerne si at motstanderen «kun» er Genk, et av de svakere lagene i turneringen. Genk ligger midt på tabellen i Belgia. Men ingen lag kommer til mesterligaen uten grunn.

Og et hattrick av en så ung spiller i mesterligaen, er dømt til å diskuteres internasjonalt, samme hva motstanderlaget heter.

Haaland, sønn av den tidligere England-proffen Alf-Inge Haaland, skapte overskrifter i mai da han scoret ni mål mot Honduras i U20-VM i Polen. Etter at han gikk fra Molde til Salzburg i fjor sommer, ble han i Eliteserien ut året, men fikk kun to ligakamper for sin nye klubb i løpet av høsten.

Denne sesongen har imidlertid kraftspissen eksplodert.

SØNN AV ALF: Pappa Alf-Inge Haaland spilte Premier League-fotball for Manchester City. Foto: IAN HODGSON

Talentfabrikken

Før hattricket i kveld hadde Haaland scoret 14 mål på åtte kamper for Salzburg, inkludert tre hattrick. Han har kommet seg til skudd og store sjanser med en hyppighet som gjenspeiler et stortalent.

Mange tok lenge slike tall med en klype salt, så lenge de kom fra den østerrikske ligaen. Men Salzburg er en av Europas beste klubber til å utvikle unge spillere, og kjenner som regel igjen en ung stjerne når de ser en.

I kveld har han bekreftet sin status som et av Europas mest spennende talenter. Nå vet alle hvem Haaland er.

Dette er nok bare begynnelsen.