Nå venter store russiske bjørner for Norge: – De har ikke bare spist salat

De norske håndballgutta gjorde jobben og vant den første gruppekampen mot Polen. Oppgjøret ble en hard slitebatalje, men i lørdagens kamp mot Russland blir det minst like tøft.

Hør Norge – Russland direkte på NRK P1 og NRK Sport kl. 17.45!

Russerne har et høyreist og muskuløst mannskap, noe også landslagssjef Christian Berge er fullstendig klar over.

– Vi forventer mye fysikk. De har tunge skyttere på begge sidebackene, og er et lag med mange forskjellige forsvarsformasjoner. Det blir en tøff oppgave, men vi skal klare det, sier han med et selvsikkert smil til NRK.

Hykkerud: – De har vært i gryta

En som også gliser godt er Joakim Hykkerud. Veteranen på laget er Norges fysisk mest robuste spiller, men frykter ikke de russiske bjørnene.

– Jeg liker å spille mot store spillere. Det skal bli moro! Jeg er ikke redd for dem, sier han til NRK.

GLEDER SEG: Joakim Hykkerud ser frem til å flekke musklene mot Russland. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Men Hykkerud er fullstendig klar over at han må trøkke til ute på parketten i Nantes.

– Jeg forventer å møte et robust lag som har mye rutine. De har mange spillere med over 150 og 200 landskamper. Det blir et helt annet lag å møte enn Polen, sier TSV Hannover Burgdorf-spilleren.

Og legger lattermildt til:

– Jeg har spilt mot Russland noen ganger før, og de har ikke bare spist salat de gutta der. De har vært i gryta de, altså.

19 år gamle Magnus Abelvik Rød ble kastet inn til sin VM-debut i de tøffe sluttminuttene mot Polen. Men Bækkelaget-spilleren frykter heller ikke den russiske motstanden lørdag ettermiddag.

– Russland er store og sterke, og er et eldre lag enn oss. Jeg forventer en tøff kamp, men vi må bare spille vårt spill og gjøre det vi er gode på. Samtidig så er vi store og sterke vi også, så vi skal gi de hard kamp. Vi skal kjempe mot de russiske bjørnene, sier Rød, som selv er 204 centimeter over bakken.

NRKs ekspert: – De er sårbare

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten er klar på at Russland blir en knalltøff oppgave.

ADVARER MOT TØFFE RUSSERE: NRKs håndballekspert Håvard Tvedten forventer en tøff kamp mot Russland. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Norge må forvente sterkere motstand enn de fikk mot Polen. Russland er et betydelig bedre lag. De har et bedre sammensatt lag med mer erfaring. Dette er også store og sterke russiske bjørner som skal slåss med de norske strekspillerne, sier Tvedten.

Den tidligere landslagsspilleren mener likevel Christian Berges mannskap har en god mulighet til seier.

Fordi:

– Russland er sårbare på de samme elementene som Polen. Spesielt gjelder dette i kontrafasen, altså Russlands returfase. Dette må Norge utnytte, påpeker Tvedten.