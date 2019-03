Nå skal Solskjær skape klubbens fremtid – for et eventyr det blir 

Alle liker et eventyr, og innerst inne må sjefene i Manchester United ha håpet på dette da de gjorde Ole Gunnar Solskjær til midlertidig trener i desember.

At en helt returnerer til Old Trafford som suksessfull trener, er noe både fans, spillere og direktører drømmer om.

Men at det skal skje, er ikke alltid like sannsynlig.

Spesielt når det gjelder en nordmann som har rykket ned med Cardiff, som er hentet rett fra Tippeligaen. Solskjær skulle gi United et løft, spre humør, kanskje minke gapet til rivalene – men selv det virket usikkert.

Tre måneder senere har Solskjær altså blitt Uniteds permanente trener på en treårskontrakt. At ansettelsen er fortjent, sier noe om jobben han har gjort.

Det sier også noe om hvor spesiell rollen som trener i United er.

Har åpnet døren

For fra utsiden er Solskjærs suksess ulogisk. Det gir ikke mening at en så urutinert trener skal gå fra Molde til United og lykkes umiddelbart.

SLO IKKE TIL: Louis van Gaal var én av trenerne etter Sir Alex Ferguson som ikke slo til. Foto: OLI SCARFF / AFP

Forgjengerne i United var David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho. Alle disse hadde langt mer erfaring. De skal være bedre trenere. Likevel var det ingen av dem som virkelig slo til.

Ingen av dem hadde den positive effekten på klubben som Solskjær har hatt.

Dette handler delvis om kravene trenerrollen stiller. Det sies at desto lavere nivået er, desto bedre bør en trener være på feltet. Om spillerne ikke er gode nok, må de trenes opp. De må forbedres.

Men om man trener lag på et høyt nivå, er det viktige hvordan man behandler spillerne.

Og dette er nøkkelen som har åpnet døren til trenerjobben for Solskjær.

Man management

Solskjær har nemlig ikke basert sine resultater på geniale taktiske trekk, selv om han ofte har truffet godt med strategien. Det er som oftest heller ikke han som tar treningene. Han velger heller å observere dem, et triks han lærte fra Ferguson.

Og uansett er det grenser for hvor mye man kan forbedre et lag på kun tre måneder.

Men det Solskjær har gjort, er å få de største stjernene til å få ut sitt fulle potensial. Og når spillerne er så gode som de United har, kommer resultatene etter.

Hvordan har Solskjær klart dette? Ved å legge en arm rundt de som trenger det. Ved å gi dem selvtillit. Ved å jobbe med dem én og én.

Ved å legge vekt på ansvaret de har som representerer United.

Flere journalister som dekker United, sier at dette er Solskjærs store styrke: Behandlingen av spillerne. På engelsk heter det man management. Det at Solskjær i tillegg skjønner klubben, fansen og filosofien, gir ham kvaliteter som er viktigere enn en sterk CV.

Det gir han også egenskaper som United ikke har hatt siden Ferguson.

LÆREMESTER: Sir Alex Ferguson og Ole Gunnar Solskjær. Læremester og læregutt. Foto: Jon Super / AP

De viktigste kvalitetene

Faktisk er det vanskelig å finne en trener som viderefører Fergusons verdier på en bedre måte enn Solskjær.

Moyes var skotsk, som Ferguson, men var for defensiv både i spillestil og uttalelser.

Van Gaal hadde autoriteten til Ferguson og ga unge spillere en sjanse, men spilte fotball med håndbrekket på. Han manglet man management-kvalitetene Ferguson hadde.

Mourinho hadde CV-en og titlene, men forsto seg hverken på spillerne eller klubbens tradisjoner for offensiv fotball og talentutvikling.

FORGJENGER: Mourinhos sparking, ga Solskjær sjanse til å vise hva han er god for. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Solskjær er ingen kloning av Ferguson heller. Han mangler den samme autoriteten, den samme tyngden. Men spillestilen, talentutviklingen og behandlingen av spillerne er på plass.

Og fortiden som spiller skader heller ikke.

Omtrent den eneste som har den samme pakken som Solskjær, minus spillerkarrieren i United, er Mauricio Pochettino, treneren til Tottenham, som var favoritten til jobben på permanent basis da Mourinho ble sparket.

I utgangspunktet er Pochettino en bedre trener enn Solskjær. Men United har gode grunner til å gå for Solskjær nå.

Tung periode

Det er tross alt vanskelig å ignorere resultatene, selv når man ser bort fra hvor godt Solskjær passer klubben. United har tatt 32 poeng siden han ble ansatt, mer enn noe annet lag i ligaen.

De har blandet seg inn i kampen om en plassering innenfor topp fire i Premier League, et mål som virket urealistisk for tre måneder siden.

United har slått ut mektige Paris Saint-Germain i mesterligaen.

De har slått Chelsea og Arsenal ut av FA-cupen.

Den eneste blemmen for Solskjær er tapet mot Wolverhampton i FA-cupen for nesten to uker siden. Det var Uniteds andre nederlag på rad, og kunne fort ha svekket Solskjærs favorittstempel med hensyn til den permanente trenerjobben.

Faktisk er United fortsatt inne i sin tyngste periode under Solskjær.

Så hvorfor kunne ikke styret vente med ansettelsen til sommeren?

TUNG PERIODE: Tapet mot Wolverhampton. Solskjærs mannskap er inne i sin tyngste periode siden han ble ansatt. Foto: ANDREW YATES / Reuters

Ro og stabilitet

Mange har spurt seg dette, ikke minst fordi Solskjær ikke kommer til å gå til noen andre klubber i mellomtiden. Kanskje vil Pochettino bli ledig til sommeren. Kanskje vil Uniteds form kollapse.

Kanskje har Solskjær vært heldigere de siste tre månedene enn man skulle tro.

Det United oppnår med å bekrefte Solskjær nå, er imidlertid stabilitet og klarhet. Spillerne har lenge sagt at de ønsker at Solskjær får jobben – nå har de fått viljen sin. De vet hvor de står, de er sikre på fremtiden.

Styret kan også begynne å planlegge spilleroverganger til sommeren, noe de fleste klubber jobber med flere måneder i forveien.

United har nettopp lagt planene for sesongoppkjøringen, noe som neppe ble avklart uten å vite hvem som ville være lagets trener.

Alt i alt gir ansettelsen klubben ro og stabilitet. Spekulasjonen rundt Solskjær er endelig over.

Store utfordringer

Samtidig gjenstår mye. United vil prøve å overhale troppen i sommer. De ønsker å ansette en direktør som kan hjelpe Solskjær med sportslig strategi; en ledd mellom trener og styre som de fleste toppklubber har.

Dette er en ansettelse United har ventet med for lenge.

BARCELONA: Nå venter Barcelona og Lionel Messi i mesterligaen. Foto: MARCELO DEL POZO / Reuters

På kortere sikt må Solskjær sørge for at United slår tilbake hjemme mot Watford til helgen. Et tredje strake tap er ingen god situasjon for en fyr som skal lede laget tilbake til toppen.

Deretter venter formidable Barcelona i mesterligaen på Old Trafford, før United drar til Camp Nou.

Det var på det stadionet at Solskjær pirket inn vinnermålet i mesterligafinalen for 20 år siden, øyeblikket som har gitt ham en så spesiell plass i Uniteds fortid.

Nå skal Solskjær skape klubbens fremtid. For et eventyr det blir.