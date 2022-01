Nå skal pokerspillet avgjøres

– Vi må snart få gang på ting.

Det sa Erling Braut Haaland til V Sport på fredag, og så eksploderte ryktebørsen.

Jærbuen hadde scoret to mål i Dortmunds seier mot Freiburg (5–1), men det vakte mindre oppsikt enn sitatene. Vi vet at Haaland er god. Det vi ikke vet, er hvor han skal i sommer.

Omtrent siden han stakk til Dortmund i desember 2019, har folk visst at han kan dra i sommer for rundt 750 millioner kroner. Det høres mye ut for meg og deg, men for de store klubbene betyr det at et av tiårets talenter er ute til halv pris.

Senere på fredag sa Dortmund at de ikke kan vente til slutten av mai med å finne ut hvor Haaland drar. Så tidenes største norske overgang nærmer seg.

Per dags dato seiler to klubber opp som favoritter.

Men mye kommer an på Mino Raiola.

Årslønn: 500 millioner kroner

Raiola er Haalands agent og en av de tøffeste forhandlerne i bransjen. Han skal sørge for at Haaland ender opp på rett sted med en kontrakt som er så bra som mulig.

400 MILLIONER: Ifølge overgangsguru Christian Falk har agent Mino Raiola har bedt om cirka 400 millioner kroner til seg selv for en Haaland-overgang. Foto: VALERY HACHE / AFP

Dette oppnår Raiola med et pokerspill som han mestrer bedre enn noen andre.

I lang tid har han danset rundt med klubbene. Han har personlig besøkt noen av dem. Han har forhandlet, bløffet og satt krav. Siden han vet at mange har råd til overgangssummen, kan han presse opp lønningene og sitt eget honorar.

Christian Falk, overgangsguruen i den tyske avisen BILD, har skrevet at Raiola har spurt om en årslønn på ca. 500 millioner kroner til Haaland, og en sum på cirka 400 millioner kroner til seg selv.

Selv i fotballens gale verden er dette sinnssykt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Men Raiola vet at han sitter med alle essene. Da han ble spurt i fjor om Real Madrid hadde råd til Haaland, sa han følgende:

– Spørsmålet er heller dette: Har de råd til å ikke kjøpe ham?

Mbappé og Haaland

Svaret kan godt være «nei». Hvem enn som ikke kjøper Haaland, vet at en europeisk rival vil få en superspiss de neste 10 årene. Om denne rivalen spiller i samme liga som deg, vil tapet være ekstra stort.

Blant annet derfor er Real Madrid en av de to favorittene.

Man skulle tro at de var ute av dansen. De forventes å hente Kylian Mbappé, spissjuvelen som anses som tiårets stjerne sammen med Haaland. Selv om Mbappés overgang er gratis, siden kontrakten hans med Paris Saint-Germain (PSG) går ut, vil han kreve mye i lønn.

Legger man til at Real Madrid har blitt rammet hardt av pandemien, virker det tøft å få råd til begge for president Florentino Pérez.

Men ESPN hevder at Real Madrid vil prøve. De vet at Barcelona, deres store rival, har så stor gjeld at de knapt kan registrere spillere. Normalt sett ville de to gigantene kjempet om Haaland.

Nå som Barça er nede for telling, kan Real Madrid smi mens jernet er varmt.

PRESIDENTENE: Joan Laporta i Barcelona og Florentino Pérez i Real Madrid. Foto: ALBERT GEA / Reuters

Dessuten kan Real Madrid i sommer si adjø til fire spillere – Gareth Bale, Marcelo, Isco, Luka Modric – som tjener fett. Det kan frigjøre penger til Haaland.

Sist lørdag skrev også den Madrid-baserte sportsavisen Marca at klubben vil gå for Mbappé og Haaland. De hevder å vite at en avgjørelse kan tas allerede denne måneden.

De fleste drømmer om å spille for Real Madrid, som lokket til seg Martin Ødegaard i 2015.

Men skulle Haaland si nei, står de klare i Manchester.

Pappas klubb

Manchester City har ingen spiss for tiden. De har nok av penger, og de har en trener og et lag som både kan og bør dominere europeisk fotball i lang tid.

DÅRLIG FORHOLD: Manchester City-trener Pep Guardiola og agent Mino Raiola har et dårlig forhold. Foto: OLI SCARFF / AFP

Flere rapporter har sagt at Haaland står øverst på Citys ønskeliste. Nylig skrev Diario AS, den andre store sportsavisen i Madrid, at Guardiola har bedt klubben om å få tak i nordmannen.

Men det finnes noen hindre. Guardiola har et dårlig forhold til Raiola, siden han kom på kant med Zlatan Ibrahimović da han trente Barça i 2009. Zlatan er en av Raiolas fremste klienter. Raiola har senere kalt Guardiola en «feiging» og en «hund».

Likevel kan de to skvære opp. Haalands far, Alf-Inge, spilte for City. Storebror Astor har postet et bilde av en ung Erling i City-trøye.

SOM FAR: Erling Braut Haaland i Manchester City-trøye. Foto: Skjermbilde Instagram

I 2020 sa Haaland dette om City til det britiske magasinet FourFourTwo.

– Selvsagt blir du en fan. Du heier på dem fordi du heier på pappa.

I «Lewas» fotspor

Hva da med Barça? President Joan Laporta sa nylig at de var tilbake på markedet, selv om gjelden er på mer enn 10 milliarder kroner. Et lån på 600 millioner skal gi dem mer spillerom, men Barça sliter med å følge La Ligas finansielle regler.

Da de kjøpte spissen Ferrán Torres denne måneden, fikk de så vidt registrert ham til spill, fordi de har så store lønnsutgifter.

Selv hevder Raiola at Barça har råd, og Laporta vet at den beste måten å få inn penger på, er å ha et lag som vinner. De to er i tillegg gode venner.

Likevel må Barça finne seg i å være outsidere i denne kampen.

ETTERFØLGER: Robert Lewandowski gikk fra Borussia Dortmund til Bayern München i 2014. Om polakken forlater München, kan Erling Braut Haaland ta samme ferd. Foto: ANDREAS GEBERT / AFP

Hvem andre har råd til Haaland? Ingen andre i Spania. Heller ingen i Italia. I Tyskland kan Bayern München ha sjansen, selv om den tidligere daglige lederen, Karl-Heinz Rummenigge, har sagt at prisen blir for høy selv for dem.

Dette kan endres om Bayern mister målmaskinen Robert Lewandowski, da det har gått rykter om at han ønsker seg bort i sommer.

Det vil i så fall gi dem ekstra penger til Haaland, og en ledig plass på topp.

Kan velge og vrake

Et annet alternativ er PSG, som nok vil miste Mbappé. Det blir ikke bare en sportslig smell, men et enormt slag for prestisjen til klubbens qatarske eiere.

Dermed kan Haaland bli en mulig erstatter.

Men vil Haaland til fransk fotball? Det ville overrasket, så lenge han kan velge mellom lag i Spania og England.

Flere rapporter sier at Manchester United vil ha Haaland, men de vil slite med å overbevise ham så lenge de knapt kommer seg til Mesterligaen. De har allerede Cristiano Ronaldo på topp, pluss et dårlig forhold til Raiola.

Chelsea har nettopp kjøpt Romelu Lukaku. Liverpool har brukt så lite penger de siste årene, at en deal for Haaland vil overraske.

Dermed ligger Real Madrid og City best an idet pokerspillet går mot den siste fasen. Selv om mye kan endre seg, virker tre ting allerede sikre.

Raiolas telefon vil gå varm.

Dette blir dyrt.

Og Haaland vil uansett ende opp som vinneren.