Nå skal også trenerne få gule og røde kort

– Folk ser opp til aktørene i den profesjonelle fotballen. Oppførselen til spillerne og ikke minst managerne er ofte den aksepterte normen i samfunnet, sier administrerende direktør i FA, Shaun Harvey til den britiske avisen The Guardian.

Derfor tar FA – altså det engelske fotballforbundet – grep. Nå skal det slås hardt ned på dårlig oppførsel på sidelinja.

Prøveordningen med gule og røde kort innføres i blant annet Championship, League 1 og League 2, i tillegg til FA-cupen og ligacupen.

Riktignok innføres ordningen også i Premier League, men der vil ikke de gule og røde kortene fysisk bli dratt opp fra dommerenes lommer.

Skulle Liverpool-manager Jürgen Klopp blir for hissig kommende sesong kan det ende i gule og røde kort. Foto: Ap

Må sone karantene

Slik fungerer den nye ordningen:

Om en manager sparker en flaske, klapper sarkastisk eller gjør noe annet for å protestere mot dommerne, får de gult kort.

Fire gule kort gir én kamp karantene, åtte gule gir to kamper karantene og så videre. Skulle en manager få hele 16 gule kort venter en tur til FA sin disiplinærkomité på Wembley.

Skulle managerne utøve vold, spytte eller hindre motstanderlaget fra å starte spillet når ballen har vært ute, er straffen rødt kort.

Det er bare hoveddommeren som kan dele ut gule og røde kort.

Manageren vil også bli straffet om andre på lagets benk oppfører seg dårlig.

– Samme hvem på benken som ikke oppfører seg bra, vil det gitt et gult kort til benken. Skulle benken få et andre gule kort, så må manageren forlate benken. Er oppførselen alvorlig nok kan det også gis direkte rødt kort. Da er det rett på tribunen, utdyper Shaun Harvey i FA.

Vil endre oppførselen

FA har altså et sterkt fokus på at de gule og røde kortene ikke bare skal endre oppførselen til managerne på sidelinja, og heller ikkje bare til aktørene i toppfotballen ellers – men også i samfunnet for øvrig.

– Vi håper de nye reglene endrer oppførelsen både i og utenfor den profesjonelle fotballen. Vi må starte et sted. Dette er piloten. Så håper vi andre kommer etter senere, sier Shaun Harvey til The Guardian.

PS. Som en trøst til managerne kan det nevnes at FA prøver å unngå at karantenene skal gå utover storkampene. For eksempel kan en karantene for fire gule kort bli utsatt til sesongen etterpå om det går ut over en FA-cupfinale eller play off-finale.