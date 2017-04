Nå skal Norges «glemte» dopingsak avsluttes

Over et år, nærmere bestemt 471 dager, etter at hun avla en positiv dopingprøve for meldonium, får vektløfteren Ruth Kasirye saken sin opp i Domsutvalget i Norges idrettsforbund.

– Saken har tatt uvanlig lang tid, jeg vil nesten si dobbelt så lang tid som normalt, sier idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner til NRK.

Datoen er 11. mai. Kjenner har satt seg inn i saksgangen, og forklarer at grunnen til at saken har tatt så lang tid er at Kasirye valgte å anke suspensjonen sin i august 2016. Denne ankeprosessen tok svært lang tid.

Les mer om saksgangen i Kasirye-saken i faktaboksen under.

Kronologisk tidsforløp for Ruth Kasiyres dopingsak Ekspandér faktaboks 28.12.2015 – Innlagt på sykehus med akutt malariaanfall (04.00-09.00 bevisstløs). Hevder hun fikk meldonium som en del av sin medisinske behandling, uten å selv være klar over det. 01.01.2016 – Meldonium oppført på WADAs Dopingliste. 01.01.2016 – 14.01.2016 Kasirye mottok medisinsk behandling daglig på sykehuset i Uganda. 15.01.2016 – Kasirye reiser hjem til Norge. 25.01.2016 – Kasirye avlegger dopingprøve, og orienterer dopingkontrolløren om medisinsk behandling for sykdom i Uganda over julen. 18.02.2016 – ADN informerer Kasirye om positiv prøve. Første gang Kasirye ble kjent med at hun hadde meldonium i kroppen. 19.02.2016 – Kasirye innhenter en «medical report» fra sykehuset i Uganda som viste at hun hadde fått meldonium fordi hun ikke hadde respondert på medisinen. Meldonium var på tidspunktet hvor sykdom inntraff ikke oppført på dopinglisten. 16.03.2016 – Sender inn søknad om medisinsk fritak. 31.03.2016 – Avslag på søknad om medisinsk fritak. 18.02.2016 – ADN informerer Kasirye om positiv prøve. Første gang Kasirye ble kjent med at hun hadde meldonium i kroppen. 19.02.2016 – Kasirye innhenter en «medical report» fra sykehuset i Uganda som viste at hun hadde fått meldonium fordi hun ikke hadde respondert på medisinen. Meldonium var på tidspunktet hvor sykdom inntraff ikke oppført på dopinglisten. 22.02.2016 – ADN informerer Kasirye om prosedyre og søknadsskjema for medisinsk fritak. 03.03.2016 – Møte med ADN. 08.03.2016 – Kasirye reiser til Uganda. 16.03.2016 – Sender inn søknad om medisinsk fritak. 31.03.2016 – Avslag på søknad om medisinsk fritak. 04.04.2016 – Kasirye sender ADN klage på avslag på medisinsk fritak. 05.04.2016 – ADN fremlegger saken for påtalenemda som vurderer om vilkår for medisinsk fritak kan gis. Påtalenemda gir avslag på søknad om medisinsk fritak. 06.04.2016 – Dopingprøven blir kjent på en pressekonferanse med Kasirye. Sier hun tar på seg alt ansvar. Blir suspendert. 25.04.2016 – Påtalebegjæringen inngis til Domsutvalget i Norges Idrettsforbund. Eller: Påtalenemnda legger ned påstand om fire års utestengelse. 30.06.2016 – Domsutvalget blir oppmerksom anken over suspensjonsvedtak. 31.05.2016 Påtalenemnden suspenderer Kasiyre. 10.06.2016 Kasirye anker suspensjonen, men sender det til feil instans (Apellutvalget) 30.06.2016 – Domsutvalget blir oppmerksom anken over suspensjonsvedtak. 08.08.2016 – Domsutvalget i Norges Idrettsforbund opphever Kasiryes suspensjon. 11.08.2016 – Advokat Johnsen inngir et prosesskriv hvor han gjør oppmerksom på at Antidoping Norges påtalenemnd unnlot å legge saken fram for ADNs Medisinske fagkomité før de vedtok å forlenge suspensjon. Det er i strid med ADNs og WADAs regelverk, og suspensjonen var derfor ugyldig. 22.08.2016 – Påtalenemnda i Antidoping Norge anker avgjørelsen. 15.09.2016 – Saken overføres til Apellutvalget. 04.10.2016 – Saken overføres til Apellutvalget. 21.11.2016 – Appellutvalgets avgjørelse i ankesaken. Suspensjonen blir opprettholdt. Domsutvalget har to andre saker med muntlig forhandling i desember 2016. Ikke kapasitet til å behandle saken før nyttår. 20.12.2016 – Antidoping Norge endrer påstanden om utestengelse fra fire til to år. Domsutvalget besluttet at Kasirye-saken skulle følges opp umiddelbart over nyttår. 04.01.2017 – Advokat Johnsen spør om status i saken. Ivar Sølberg i Domsutvalget avgjør at Johaugsaken skulle avsluttes før det ble besluttet muntlig forhandling eller ikke i Kasirye-saken. 27.02.2017 – Partene kontaktes med melding om at forhandlinger gjennomføres 11.05.2017. Samme dag sender advokat Johnsen prosesskriv til Domsutvalget hvor han påpeker at behandlingen av suspensjonsspørsmålet for Appellutvalget og hovedsaken for Domsutvalget har tatt for lang tid.

Satt i skyggen

I løpet av 2016 var norske landslagsutøvere involvert i tre dopingsaker. Først av dem var Ruth Kasirye, som tok på seg all skyld og ansvar for sin positive prøve. Hun fortalte også at hun fikk i seg meldonium som et ledd i medisinsk behandling, uten at hun var klar over det.

KRITISK: Gunnar Martin Kjenner. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sakene til Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug, gjorde at vektløfteren ble satt i skyggen når det kom til allmenn interesse. Noe som også bidro til at saksgangen tok mer tid.

Domsutvalget i Norges idrettsforbund besluttet i januar at de skulle bli ferdig med saken til Johaug før de tok tak i Kasirye sin. Det synes Kjenner er kritikkverdig.

– Sakene skal avgjøres så fort det er mulig for Domsutvalget. Det er ikke noe som tilsier at man skal prioritere enkeltsaker foran andre fordi man er mer folkekjær eller får større oppmerksomhet, sier Kjenner.

Dette er meldonium Ekspandér faktaboks Meldonium (mildronate) er implementert på dopinglisten for 2016 på grunn av bevis for/kunnskap om at dette stoffet er i bruk blant utøvere i den hensikt å øke prestasjonsnivået.

Dette stoffet har vært på overvåkingslisten i 2015, og er nå overflyttet derfra til dopinglisten.

Meldonium er et stoff som modulerer metabolismen i hjertet, og gir økt glukoseforbruk i hjertet ved å hemme fettsyreoksidasjon.

Siden omsetningen av glukose krever mindre oksygen enn fettsyreomsetningen, så er dette mer gunstig for et skadet hjerte (f. eks. ved angina pektoris og hjerteinfarkt), og gir i denne situasjonen en mer tilpasset og gunstig metabolisme.

Bruksområdet er derfor som et anti-iskemisk middel ved angina pektoris (hjertekrampe) og hjerteinfarkt, der det er redusert blodtilførsel til hjertet, og det er vist å gi økt arbeidskapasitet hos pasienter med hjertesvikt.

Det er også angitt en viss sentralstimulerende effekt av dette stoffet.

Det kan således ikke utelukkes prestasjonsfremmende effekter ved bruk i dopingøyemed, og bruk av dette stoffet blir nå forbudt.

Preparatet er ikke registrert i Norge, og eventuell bruk av dette på godkjente indikasjoner vil kreve fritakssøknad. Kilde: Antidoping Norge

– Johaug-saken hadde kommet lenger

Leder i Domsutvalget, Ivar Sølberg, sier til NRK at han tok avgjørelsen med å avslutte Johaug-saken først, rett og slett fordi den var kommet lenger i saksbehandlingen.

– Den var mer ferdig forberedt, og det var tatt stilling til at det skulle være muntlig forhandling. Derfor var det kurant å gjennomføre den først - og så gå inn i realiteten i Kasirye-saken for å ta stilling til om det i det hele tatt skulle være muntlige forhandlinger.

Sølberg understreker også at suspensjonsspørsmålet har ført til at saken har tatt så lang tid.

LEDER I DOMSUTVALGET: Ivar Sølberg (t.h.) hilser på Therese Johaug før den muntlige høringen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Vil ha redusert straff på grunn av tidsbruken

Kasirye ønsker ikke å uttale seg om saken overfor NRK, men hennes advokat Morten Justad Johnsen forklarer at de vil kreve at saksbehandlingstiden blir hensyntatt ved en eventuell straff.

– Alle kan tenke seg til at det er tungt å ha en profilert dopingsak hengende over seg i lang tid, sier Justad Johnsen til NRK.

Han vil nå sette seg ned med Kasirye og diskutere hvilken påstand de skal legge frem i de muntlige forhandlingene 11. mai.