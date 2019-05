Nå skal det avgjøres: Her er fem grunner til den ekstreme dominansen

Det sier litt om nivået på tittelkampen at Liverpool kan tape ett av sine 38 oppgjør og likevel havne på andreplass.

Denne duellen er uten sidestykke. Manchester City har 95 poeng, Liverpool 94. Vinner begge sine siste kamper, klokken 16.00 i dag, vil de ha sikret to av de tre høyeste poengsummene siden Premier League startet i 1992.

Den høyeste var Citys 100 poeng i fjor. Vi snakker altså om to av de sterkeste lagene engelsk fotball har sett. Det er 23 poeng ned til Chelsea på tredjeplass.

Når to lag er så suverene, er det verdt å spørre seg hva de gjør så bra. Her er fem suksessfaktorer.

1) Offensiv fotball

Både Premier League og europeisk fotball generelt har endret seg mye de siste 15 årene. I 2004 vant Hellas EM og Porto mesterligaen med solide forsvar, mens pragmatiske José Mourinho og Rafa Benítez imponerte. Nå er det offensiv fotball som gjelder.

Semifinalene i mesterligaen bød på Ajax, Barcelona, Tottenham og Liverpool, som alle ønsker å ta initiativet i kamper. I Premier League bruker alle de seks topplagene høyt press.

Et unntak var Mourinhos United i starten av sesongen. Da Ole Gunnar Solskjær tok over, lengtet alle på Old Trafford etter mer offensivt spill.

Pep Guardiola og Jürgen Klopp lykkes ikke bare fordi de er gode trenere, men fordi de er modige. De ber sine spillere stå høyt og spille seg ut under press. Backene fosser i angrep, keeperne fungerer som playmakere. De tar sjanser – og belønnes.

SUPERDUO: Jürgen Klopp og Pep Guardiola har bygd opp henholdsvis Liverpool og Manchester City til å bli blant verdens beste lag. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Hvorfor spiller så mange offensivt? Flere klubber ønsker lag som underholder. Spillerne selv vil ha ballen mye. Bedre baner og mer avansert utstyr hever det tekniske nivået.

Strengere dommere gjør at man ikke kan sparke ned tryllekunstnerne, slik man kunne før.

Og ikke minst, som Guardiola ofte har vist: Man kan ikke score når man ikke har ballen.

2) Solid klubbstruktur

Både City og Liverpool er velorganiserte klubber, fra eierne helt ned til fysioterapeutene. Alle ledd følger samme plan. Alle jobber i harmoni.

Dette kan virke som en selvfølge, men både Manchester United og Arsenal jakter for øyeblikket en sportsdirektør som kan hente spillere og bidra til å utforme den sportslige strategien.

Chelsea har ikke erstattet sin sportsdirektør, Michael Emenalo, siden han gikk av i 2017.

I fjor sommer kranglet Mourinho med Uniteds styre om hvilke spillere de skulle kjøpe og selge.

I motsetning til rivalene har de to topplagene det meste på stell. City anklages for å ha brutt UEFAs «Financial Fair Play»-regler, noe som krever undersøkelser, men selve rekrutteringen har vært strålende.

Den sportslige siden drives av Ferran Soriano og Txiki Begiristain, to av direktørene som gjorde Barcelona til en økonomisk og sportslig kjempe fra 2003 til 2008. Med dem på plass følger City en «katalansk» modell basert på ballbesittende fotball.

BAK SPAKENE: Her er Ferran Soriano og Txiki Begiristain under hjemmekampen mot Bournemouth 1. desember i fjor. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Så mens Guardiola inntar hovedrollen, har City en struktur rundt ham som støtter det han gjør. De har truffet på de fleste av sine kjøp de siste to årene.

Det har tatt tid, og ikke minst penger, men resultatene er spektakulære.

Samtidig har Liverpool bygget et smart team rundt Klopp bestående av speidere, direktører og analytikere. De røde er blant de beste i bransjen til å bruke statistisk analyse når de henter spillere.

Dette har ført til knallkjøp som Sadio Mané, Mohamed Salah og Virgil van Dijk.

Suksessen bør ikke overraske helt, for eieren, John W. Henry, førte også baseballaget Boston Red Sox til tre titler i USA ved å bruke statistikk og matematiske formler smartere enn noen andre. Liverpool har vist at noe lignende er mulig i fotball.

3) Investering i forsvaret

Mange sperret øynene opp da City brukte over én milliard kroner på tre backer i 2017. Men det er de defensive kjøpene som virkelig har hevet dem: keeperen Ederson, stopperen Aymeric Laporte og backen Kyle Walker.

De store offensive stjernene – David Silva, Kevin De Bruyne, Sergio Agüero, Raheem Sterling – var der da Guardiola kom i 2016.

På Merseyside har Klopp punget ut for keeperen Allison (600 millioner kroner) og Van Dijk (750 millioner kroner). Van Dijk er den dyreste forsvareren i verden, men han er også den beste, og har forvandlet laget totalt.

Det skal sies at Klopp også er avhengig av backene Andrew Robertson og Trent Alexander-Arnold, som knapt kostet noe. Men Alisson og Van Dijk er bærebjelkene.

Og skal man ha kvalitet, pleier det å koste litt.

4) Tålmodighet på markedet

Liverpool pleide å gå for andrevalget om de ikke fikk førstevalget i en posisjon de ville styrke. Da de for eksempel jaktet vingen Simão i 2006, uten hell, kjøpte de heller Jermaine Pennant. Men Pennant var ikke like god som Simão.

Henter man nok spillere fra nest øverste hylle, havner fort laget i samme kategori.

Klopp og hans gjeng gjør det annerledes. Da de ønsket Van Dijk sommeren 2017, og ikke fikk ham, brukte de ikke 300 millioner kroner på en stopper som var halvparten så god. De ventet heller til vinteren og kjøpte ham da.

For det finnes kun én Van Dijk. De beste spillerne er verdt å vente på.

FLYR HØYT: Virgil van Dijk har vært enorm for Liverpool. Her har midtstopperen akkurat scoret borte mot Porto i kvartfinalen i mesterligaen. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Guardiola gjorde det samme i fjor sommer. City ønsket en ny defensiv midtbanespiller som kunne roteres med Fernandinho – da helst Jorginho. Da Jorginho dro til Chelsea, bestemte Guardiola seg for å klare seg med det han hadde.

Derfor har stopperen John Stones av og til spilt midtbane denne sesongen. Det er ikke ideelt, men det betyr at City ikke sløser penger på en spiller som i det lange løp ikke er god nok.

5) Ingen gratispassasjerer

Mens det bor store ferdigheter i City og Liverpool, er arbeidsmoralen vel så viktig. Guardiola og Klopp tolererer ikke spillere som ikke jobber og sliter på banen.

Det er kun slik intensiv angrepsfotball kan fungere. Gratispassasjerer må ut.

Eksemplene er flere. Da Guardiola tok over City, satte han statiske Yaya Touré på benken og fortalte Samir Nasri at han måtte ned i vekt. Klopp benket fort Daniel Sturridge for arbeidshesten Roberto Firmino, og har ikke endret mening siden.

Når begavede spillere i tillegg jobber som helter, blir laget knakende godt. Når spillestilen, strukturen og forsvaret også er på plass, blir laget enda bedre.

Det har City og Liverpool vist. I dag gjenstår det å se hvem av dem som er aller best.