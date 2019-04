– Basert på dette møtet så ikke utvalget at de to grenene skilte seg ut fra allerede opptatte grener som også opererer med poeng på knockout og kvelning, forteller Reidun Førde, leder av idrettsmedisinsk råd, til NRK.

Hun har sammen med representanter fra kampsportforbundet og en nevrokirurg vurdert en søknad om MMA og thaiboksing skal bli en del av kampsportforbundet, og dermed også Norges idrettsforbund (NIF).

Utvalget mener at likhetene til andre idretter i kampsportforbundet, gjør at MMA og thaiboksing også kan bli underlagt NIF.

– Likebehandling og rettferdighet er viktige prinsipper, sier Førde.

ER HÅPEFULL: Generalsekretær i kampsportforbundet, Trond A. Søvik, håper på en positiv beslutning fra idrettsstyret. Foto: Norges Kampsportforbund/kampsport.no

Generalsekretær i kampsportforbundet, Trond A. Søvik, har tro på at idrettsstyret velger å ta opp idrettene torsdag.



– Vi håper på en positiv beslutning. De to idrettene vil få et ordentlig regelverk og rutiner. Dermed er det bra for alle parter, forteller Søvik.

MMA på Ullevaal?

Jack Hermansson ble, etter seieren mot David Branch på lørdag, rangert i UFC som nummer 10 i verden i mellomvektsklassen. Dersom MMA blir en del av forbundet, mener den svensknorske utøveren at det kan få en svært positiv effekt.

– Jeg tror at MMA kan klare å komme inn i forbundet og at jeg kan være en profil som representerer sporten godt her i Norge, sier Hermansson til NRK.

Hermansson er i verdenstoppen, og ønsker å bli best i verden. Han drømmer om å kunne kjempe i Norge en gang.

I VERDENSTOPPEN: Jack Hermansson er rangert som en av de beste MMA-utøverne i verden. Foto: Leo Correa / AP

– Jeg håper vi får det til i løpet av min karriere, sånn at jeg kan oppfylle min drøm – å ha et fullsatt Ullevaal på MMA-kamp, forteller Hermansson.

At MMA kommer inn under forbundet, betyr ikke at proffkamper vil bli akseptert. Søknaden til kampsportforbundet dreier seg om å kunne gi sporten et organisert system og ordninger som en del av forbundet.

– Vi søker for klubber, breddeidretten og muligheten til å få et landslag, sier Søvik.

Ikke bare positiv

Til tross for innstillingen, ser ikke utvalget på idrettene som etisk ukompliserte.

– Tvert imot ser vi det som i strid med grunnleggende verdier når skade mot hodet på motstander og slag mot personer som ligger nede er tillatt, sier Førde.

LIKEBEHANDLING: Leder av idrettsmedisinsk etisk råd, Reidun Førde, mener at MMA og Thaiboksing kan tas opp i forbundet. Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

Utvalget oppfordrer til regelendringer, slik at farlighetene ved MMA blir redusert til et minimum.

– I dag er det stor tilstrømming til MMA av barn og ungdommer, og ved strengere regler og forpliktelser, kan skade reduseres, forteller Førde.

– Hjernen er et skjørt og svært viktig organ, konstaterer hun.

Idrettsstyret skal diskutere søknaden i et møte torsdag.