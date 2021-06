Nå kan du velge lag: Slik spiller du EM-manager

Ett år på etterskudd er det endelig duket for EM i fotball. Hva kan vel supplere forrykende landslagsfotball bedre enn EM-manager?

Tete Lidbom er NRKs ekspert på EM-manager. Foto: Eivind Stuevold

TV 2 og NRK samarbeider igjen for å tilby fantasymoro gjennom fotballfesten.

Her kan du sette opp ditt lag:

https://www.nrk.no/sport/vinter-manager/euro2020

Få tips fra Tete

Fotballelsker og Heia Fotball-programleder Tete Lidbom blir NRKs fantasyhode denne sommeren.

Heia Fotball vil skifte drakt til Heia EM, som daglig vil tilby godbiter fra både EM-festen og fantasyverden.

– Det som er genialt med fantasy, er at du får en ekstra kjærlighet til lagene. Selv hvis du er en person som ikke ser så mye fotball, kan Ezgjan Alioski fra Nord-Makedonia bli en ny favorittspiller, sier Lidbom.

Leeds-spiller Ezgjan Alioski er en av nøkkelspillerne for EM-debutant Nord-Makedonia. Foto: Ognen Teofilovski / Reuters

Lidbom er én av hundretusener av nordmenn som er blitt bitt av fantasybasillen de siste årene.

Særlig gjennom Fantasy Premier League, men også Eliteserien Fantasy og EM- og VM-manager.

Gjennom forrige mesterskap registrerte rundt 100.000 managere seg til VM-fantasy hos TV 2 og NRK.

– Fantasy er jo også en fin måte å få oversikt på. Norge er jo ikke med, så du får andre «darlings». Du får lag og spillere du heier ekstra på, og da blir kampene ti ganger artigere å følge, sier Lidbom.

Slik spiller du

Reglene for EM-manager er i bunn og grunn de samme som i Fantasy Premier League.

Du plukker ut en tropp på 15 spillere, og velger hvilke 11 som skal starte hver runde. Deretter får du poeng for hvordan dine spillere presterer i den aktuelle runden.

Den største forskjellen er at du får to bytter – ikke ett – mellom hver runde. Du har mulighet til å spare ett bytte mellom rundene slik at du maksimalt har tre bytter før en runde.

Du kan velge å bruke flere bytter enn du har til rådighet, men hvert ekstrabytte, eller «hit», vil koste deg fire poeng.

Samtidig øker antall bytter utover i sluttspillet ettersom spillere blir uaktuelle når de slås ut av mesterskapet.

Du får ett såkalt wildcard som du kan bruke når du vil under EM. Wildcardet gjør at du får et ubegrenset antall bytter før den aktuelle runden.

Frem til første frist 11. juni kan du bytte og endre så mye du vil på laget.

Her kan du dykke dypere ned i regelverket.