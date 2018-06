Nå kan du kvalifisere deg til VM i Fortnite – med 800 millioner i potten

E-sport blir bare større og større, og ikke noe spill er større enn Fortnite akkurat nå. Fotballspillere feirer mål med danser fra det populære spillet, kjendiser skryter av Battle Royale-seiere på sosiale medier, og unge sitter klistret verden over.

Natt til onsdag arrangerte spillselskapet Epic tidenes første offisielle Fortnite-turnering, der kjendiser som NBA-spiller Paul George, Walking Dead-skuespiller Chandler Riggs og DJ Marshmello forente krefter med kjente Fortnite-spillere som Ninja og Myth.

FOTBALLSTADION: 3000 Fortnite-fans fikk se turneringen live på Banc of California Stadium. Foto: Christian Petersen / AFP

Samtidig kom Epic med en spennende nyhet for Fortnite-spillere verden over: Neste år kommer Fortnite-VM, med elleville 800 millioner kroner i premiepotten – og hvem som helst kan kvalifisere seg.

– Dette er for dere, spillerne. Kvalifiseringen skal baseres på ferdigheter, og vi kommer ikke til å gi lag og klubber noen fordeler, sier K.L. Smith, esport-manager i Epic.

Det betyr at det ikke vil bli solgt noen plasser til etablerte lag, slik som det for eksempel gjøres med spill som Overwatch og League of Legends. Er du god nok, så er du med.

– Det er en spennende vri, som er litt uvanlig i e-sport. Slik det er lagt opp nå har alle mulighet til å bli med, og det er jo ekstremt populært i Norge, så jeg regner med at vi får se noen nordmenn i VM, sier Mathias Hynne, redaksjonssjef for e-sport hos Gamer.no.

DUO: Nattens turnering var en duoturnering, og Ninja (til venstre) forente krefter med den populære EDM-artisten Marshmello – som fullførte hele turneringen med kostyme. Foto: Christian Petersen / AFP

24 millioner til veldedighet

Det skulle ikke stå på premiepengene da 50 Fortnite-spillere og 50 kjendiser skulle gjøre opp om seieren på Banc of California Stadium, hjemmearenaen til MLS-klubben Los Angeles FC, i natt heller. 24 millioner kroner skulle deles ut, med åtte millioner til vinneren. Alle premiepengene skulle derimot gå til veldedighet.

SLO TILBAKE: Tyler "Ninja" Blevins skuffet i oppvarmingsrundene, men slo til når det gjaldt som mest, og vant den første offisielle Fortnite-turneringen sammen med artisten Marshmello. Foto: Christian Petersen / AFP

I stekende sol fikk over 3000 tilskuere se Tyler «Ninja» Blevins og EDM-artisten Marshmello knuse all motstand i finalerunden. Det største publikumet var naturligvis uansett på internett, der godt over én million seere fikk med seg begivenheten på Twitch.

– Det var intenst

Duoen endte opp i en duell med CourageJD om seieren, men med lite liv igjen og null høydefordel gikk det som det måtte gå: Ninja kom ovenifra, og eliminerte konkurransen med et hagleskudd.

– Det var en utrolig stemning på stadion, man kunne føle energien fra fansen. Det er så mye mer intenst enn online, sa Blevins sekunder etter han hadde tatt ned CourageJD i finalen.

