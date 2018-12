Nå kan det være slutt på Klæbos videoblogging 

Det sier Klæbo i en av sine siste videoblogger på Youtube. Til NRK bekrefter skistjernen at han og broren vurderer å droppe hele satsingen.

– Det tar mye tid. Det tar ikke mye energi, men jeg har en bror som også skal stå på. Vi har gjort det i to år og det handler om å finne ut om folk synes det er interessant. Vi har ikke tatt en endelig avgjørelse, men vi tar en avgjørelse etter touren, tenker jeg, sier 22-åringen, som er på plass i Dobbiaco og Tour de Ski, som starter med fristilssprint lørdag.

Må finne totalbelastningen

I hver uke i to år, sommer, høst, vinter og vår, har Klæbo delt av livet sitt som langrennsløper. Tidvis har strømmetallene vært svært høye. Enkelte ukesepisoder har blitt sett et sted mellom 180.000 til nær 260.000. Men enkelte episoder har også blitt spilt av 30.000 ganger.

På spørsmål om videobloggingen tar mye tid, svarer Klæbo slik:

IKKE BARE ALVOR: Det ble litt tid til fleip og spøk foran fotografen før konkurransene de neste ni dagene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– For meg tar det tid, men jeg synes det er artig å filme, vise det og gjøre det vi egentlig har gjort i to år - og det har blitt en del av meg. Men det skal redigeres, det skal filmes, og det tar selvfølgelig tid. Og man må finne totalbelastningen på det, sier Klæbo.

Så er han snar med å legge til at dersom «de får det til å funke, folk har lyst, så skal man ikke se bort ifra at brødreduoen tar ett år til». Og kameraet er med også under Tour de Ski.

Klæbo sier for øvrig at han ikke har hørt noe fra trenerne og om de mener det har blitt for mye, men han understreker igjen at det viktigste er at det gir energi. Den dagen det ikke gjør det, så «blir det tungt å holde på», melder skistjernen.

– Er du på et sånt balansepunkt nå?

– Jeg er ikke helt der enda. Men det handler om å finne en hverdag som gjør at det fungerer for alle. Det er Ola og jeg som skal gjøre jobben og vi skal få det til å funke. Det handler om å finne innhold som folk vil se på. Vi har delt det vanlige til nå, ting blir likt, vi må finne nye veier – og det må vi bruke tid på, sier Klæbo.

Diskuterer «totalen»

Sprinttrener Arild Monsen sier at han ikke har noe imot at eleven driver med videoblogging, men innrømmer at han har fått høre at Klæbo-brødrene innen kort tid skal gjøre en vurdering på om de skal fortsette.

SPRINTTRENER: Arild Monsen, her avbildet på Beitostølen i november, Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

På spørsmål om treneren ikke legger seg borti videobloggingen og det det innebærer, svarer Monsen «at de har en god kommunikasjon på temaet».

– Snakker dere om hvor mye tid han bruker på det?

– Egentlig totalen på det livet han hører, hva han trives med og ikke. Og hva som stjeler energi. Det må han kjenne på og det er kanskje derfor han har støttespillere rundt seg som kan se det fra en annen side. Jeg har ikke sagt «ja» eller «nei» så langt, men det er greit å ta en vurdering, sier Monsen, som legger til at han har fått med seg «hvert minutt» av videoene Klæbo legger ut.

Klar debutant

Tour de Ski blir for øvrig et helt nytt bekjentskap for Klæbo. Han har ikke vært med de to sesongene siden han slo igjennom. Debutanten forteller at han ikke har noen spesielle nerver. Fredag fikk han testet løypene skikkelig og nå gleder han seg bare.

Arild Monsen har følgende spådom:

– Jeg tror han kommer til å gjøre det bra i sprintene og fellesstartene – og henge med der fremme, sier han – og svarer slik på om han tror Klæbo også går sisteetappen opp alpinbakken under avslutningshelgen i Val di Fiemme.

– Kanskje. Det er et åpent spørsmål. Først skal vi ta fire etapper, så får han gjøre en vurdering etter det, sier sprinttreneren.