Petter Northugs budskap om at Vidar Løfshus bør trekke seg fra jobben som landslagssjef føyer seg i rekken av kritiske utspill fra Northug mot både Skiforbundet og Løfshus.

I 2017 har han flere ganger kommet med bredsider til Løfshus. Gjennom årene har konfliktene med Skiforbundet vært mange, helt siden den mye omtalte vrakingen av Petter Northug til OL i 2006.

Men i år er det først og fremst Løfshus og Northug som har vært verbalt i tottene på hverandre.

Det hele startet her:

Januar 2017: Northug vrakes til Falun

Petter Northug har slitt hele vinteren, men er tilbake i sporet etter høydesmellen og vil gå verdenscuprennene i Falun før VM. Men Northug er ikke blant de utvalgte i Vidar Løfshus' Falun-tropp.

– Petter har gitt klar beskjed om at han vil tilbake i verdenscupen, så vi er totalt uenig i at han ikke får matchet seg nå, sa Northugs trener, Stig Rune Kveen, til NRK.

– Petter er ikke skuffet. Han er forbannet, fortalte treneren.

Det stanset ikke der.

Februar 2017: Northug-bredside til Løfshus

Løfshus gir mediene skylda for Therese Johaugs dopingprøve, en uttalelse han senere må beklage. Northug var ikke sen om å kritisere landslagssjefen.

– Å ta opp en sånn ting i forkant av et mesterskap er hoderystende. Det skal ikke skje fra en leder. Men det tror jeg Vidar har skjønt selv, sa han til VG.

Men det som virkelig har fått Northug til å fyre seg opp, er at han ble vraket til verdenscupavslutningen i Canada.

Mars 2017: Northug vraket til Quebec

Til sesongens siste verdenscuprenn har Norge 10 plasser. Der er det ikke plass til Petter Northug, ikke engang som reserve.

– Han sier det at han synes det er merkelig at han ikke er med i en timannstropp til Canada. Veldig rart, sa trener Stig Rune Kveen den gang.

Senere la Northug ut en video der han harselerte med den eksisterende troppens manglende VM-gull.

Torsdag denne uken smalt det - som nevnt - fra Northug igjen i et intervju med Dagbladet.

– Han (Løfshus) har tråkket opp sin egen grav denne sesongen. Jeg trenger derfor ikke å si så mye, egentlig. Jeg tror fort at han kan forsvinne fra den stillingen han har nå.

UTSKJELT: Skiforbundet har måttet tåle mye kritikk fra Petter Northug. Her er Vidar Løfshus og Torbjørn Skogstad (til høyre). Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Bråk med Skiforbundet

Petter Northugs utspill mot Vidar Løfshus kommer etter en årrekke der Northug har kritisert Norges Skiforbund.

September 2015: Nektes å gå verdenscup

Northug nektes å gå verdenscup fordi han ikke har signert landslagsavtale. Skistjernen svarer med å sende et åpent brev der han beskylder Skiforbundet for løftebrudd.

September, 2014: Fyrer løs i bok

Boken «Northug. En familiehistorie» lanseres, der Northug går til angrep på Skiforbundet og fir krass kritikk for flere forhold. Ifølge TV 2 er hovedårsaken at Northug ble vraket til OL i 2006.

TV 2 skriver også at Northug sier han måtte stå skolerett for landslagskameratene etter beskyldninger om å bidra for lite på trening, og han måtte betale en bot på 16 000 kroner for feil bekledning.

Mars, 2014:

OL i Sotsji ble en skuffelse for Northug, som gikk medaljeløs gjennom mesterskapet. Grunnen var enkel, mente Løfshus: Northug hadde trent for dårlig gjennom flere år:

– Petter Northug har trent for dårlig, sa Løfshus den gang.

Mai 2013: Bryter med landslaget

​Etter fem sesonger med topp tre i verdenscupen sammenlagt, hvorav to seirer, bryter Petter Northug med landslaget. I tiden etterpå blir dette grunnlag for konflikt, blant annet fordi Northug drøyer med å signere landslagsavtalen.

På pressekonferansen uttaler Petter Northug at han har hatt fantastiske år på landslaget, men i årene etter har tonen vært røff fra begge parter.

November 2009: Signerer for Red Bull

Allerede i 2009 starter Northug med å utfordre Norges Skiforbunds grenser. Dagbladet brukte ord som «full krig» og «krisemøte» før Northug til slutt fikk godkjent sponsorkontrakten av Norges Skiforbund.

Januar 2006: Northugs første stikk

OL-troppen til lekene i Torino er tatt ut dagen før, men den inkluderer ikke XX år gamle Petter Northug. På NM-stafetten i Kongsberg knuser han alle. Sekunder etter målgang roper han:

– Og æ ska f ... ikke til OL!? som et stikk til landslagstrener Krister Søgård.

Les også: Dette er Northugs beste utsagn