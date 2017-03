Nå frykter selv Buffon sensasjons-Leicester

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I går kveld var Juventus' keeper Gianluigi Buffon tydelig på at han ikke ville møte Leicester i neste runde av mesterligaen.

– Leicester er det siste laget jeg vil møte. De er farlige. De spiller med lidenskap, og de kan skape trøbbel for lag som ligger langt fram på banen, sa han da.

Det er ikke ord man har hørt ofte i år, for laget ligger på 15. plass i ligaen, med tre poeng ned til nedrykk. I går snudde de sensasjonelt 1-2 til 3-2 mot Sevilla, og er klare for kvartfinale i mesterligaen.

Sånn så det ut da Marc Albrighton satte inn 2-0-målet tidlig i andre omgang i går. Foto: OLI SCARFF / AFP

NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken mener det lukter litt fugl føniks av Leicester i dag.

– Nå har de hatt marginene med seg gjennom to kamper mot Sevilla, men samtidig har jo Leicester underprestert i ligaen i år. Det er det jo ingen som helst tvil om, når de klarer å nå en kvartfinale i mesterligaen, sier Løken til NRK.no.

NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken. Foto: NRK

– Kynismen er tilbake

Etter en blåmandag av en sesong, med 27 poeng på 27 kamper, med kamp mot nedrykk, der spissduoen Vardy og Mahrez er skygger av seg selv, er det uventet å se at Leicester skal være blant lagene som trekkes til kvartfinale kommende fredag. Men i går var noen av styrkene tilbake.

– Det er et mye mer kynisk Leicester som snører igjen i mye større grad bakover, og så går de mye raskere til motangrep, så nå likner Leicester mye mer på laget som vant serien i fjor, sier Løken.

– Hvordan kan du forklare berg-og-dalbanesesongen deres i år?

– Det er ikke lett å forklare. De overpresterte i fjor da de vant ligaen, og alle visste det ikke kom til å gjenta seg. I år har de senket seg et ørlite hakk, de har ikke ytt like mye, ikke vært like kyniske og da taper de de kampene de vant i fjor, sier han.

Løken trekker fram tapet av krumtappen, midtbanespilleren Kanté. Han gikk til Chelsea i fjor sommer og er allerede blitt en profil hos den suverene serielederen.

– Men laget er til å kjenne igjen, og det var laget som vant ligaen i fjor. Selv om de hadde noen spydspisser i Mahrez, Vardy og Kanté, i størst grad, så begynner Leicester å likne på seg selv igjen, sier Løken.

– Kan karre seg videre

På fredag trekkes kvartfinalemotstanderen i mesterligaen. Der ligger nå Bayern München, Real Madrid, Barcelona, Dortmund og Juventus. I tillegg trolig Manchester City og Atletico Madrid.

– Hvordan skal Leicester gå videre til semifinale?

– De bør unngå Bayern München, Real Madrid, Barcelona og Atletico Madrid. Bortsett fra det har de mulighet til å karre seg videre, sier Løken.