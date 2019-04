Nå er han verdens beste amatør. Likevel vet ikke golfkometen om han vil bli proff

– Det er noe jeg har tenkt på, men jeg vurderer valgene mine fortsatt, sier Viktor Hovland på spørsmål om han tenker å bli proff nå eller ikke.

I helgen ble han beste amatør i verdens gjeveste golfturnering, US Masters. Onsdag formiddag kom listen som viser at nordmannen er ranket som verdens beste amatørspiller. For Hovland er det bare ett problem: Han er fortsatt student i ett år til.

Og han er usikker på om han er helt klar for profflivet.

– Jeg liker godt stedet jeg bor nå og skolen jeg går på. Så jeg har vurdert å bli proff, eller å bli mitt siste år på skolen og spille et år til som amatør, så bli proff etter det. Jeg har ikke bestemt meg 100 prosent ennå, sier Hovland til NRK.

Det vanskelige valget

BRAGD: I helgen leverte Viktor Hovland den beste prestasjonen en amatør har gjort i The Masters på 58 år med sin 32.-plass Foto: Kevin C. Cox / AFP

I helgen som var, endte Hovland på en oppsiktsvekkende god 32.plass i The Masters i USA. Sammen med Tiger Woods, som vant proffturneringen, satt Hovland og mottok hyllest for bragden i de legendariske lokalene til Augusta National Golf Club. Mer om det møtet senere, men først litt om valget han står overfor:

Skal han bli proff allerede? Eller skal han fullføre det siste året på college, trene med den samme treneren, for så å bli proff om et år?

– Det er ganske mye som må være i orden for å bli proff. Jeg kan alltid bo her, men vanligvis velger de fleste å flytte. Da må man finne ut hvor man skal bo, hvem man skal bo med, hvor man skal spille og hvem man skal trene med.

– Man må ha en plan på profflivet. Alle deler av livet må være på stell. Man kan ikke bare bli proff og forvente at alt skal gå bra, forklarer Hovland.

Gikk glipp av en halv million

Valget har han altså ikke tatt foreløpig. Men det må tas snart.

– Jeg føler jeg har nivået inne, men når man blir proff må man ta vare på mulighetene med en gang. Man må ha en god start. Så er det også litt med markedet mitt er for å bli proff nå eller neste år. Det må man evaluere litt, men jeg prøver ikke å basere valget mitt bare på grunnlag av det.

– Enkelt og greit handler det om man føler seg klar for det eller ikke, sier Hovland.

I golf fungerer det slik at amatører ikke vinner pengepremier i turneringer som den i helgen. Hadde Hovland vært proff, ville han tatt med seg en pen liten sjekk på snaue 70.000 dollar ifølge arrangørens egne hjemmesider. Med dagens kurs tilsvarer det snaut 580.000 kroner.

For mange høres det kanskje lukrativt ut, men Hovland påstår han foreløpig ikke tenker så mye på det.

– Selv om jeg ikke fikk den sjekken, så fortsetter jeg forhåpentligvis å spille bra sånn at den sjekken ikke betyr så mye i fremtiden, sier han.

Møtet med forbildet

Da Hovland ble intervjuet sammen med Woods etter turneringen i helgen, forklarte han at han skulle rett tilbake på skolen. Samme kveld kjørte han til Atlanta. Dagen etter var han tilbake i Oakland. Da NRK snakket med han på telefonen tirsdag morgen amerikansk tid, hadde han akkurat vært i klasserommet.

– Jeg misset skolen mandag, men har vært der nå. Folk visste hva som hadde skjedd og gratulerte meg, så det var kult. Jeg var ikke veldig lei meg for ikke å være på skolen på mandag, ler Hovland.

Han forteller at han også fikk gratulasjon av Tiger Woods etter turneringen. Det hele kom egentlig litt brått på 21-åringen.

– Jeg var mye mer nervøs for det enn jeg var for spillet hele uken. Jeg har sett opp til han hele mitt liv. Det han har gjort for golfen er helt utrolig, sier Hovland og fortsetter:

– Jeg sto med Patrick Reid og ventet på at vinneren skulle komme inn. Så kom han (Tiger Woods) inn, da satt vi allerede på stolene. Han kom veldig brått på. Jeg rakk ikke å forberede meg noe på det. Jeg var veldig nervøs, ler Hovland.